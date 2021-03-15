«Грэмми-2021»: самые необычные наряды красной дорожки (ФОТО)

Прошлой ночью в Лос-Анджелесе мировые знаменитости собрались на грандиозное событие — церемонию вручения "Грэмии-2021". Звезды прошлись по красной дорожке и похвастались своими яркими нарядами. Кто запомнился больше всего?

Грэмми-2021 (фото из открытых источников)

Дуа Липа

Британская певица появилась на мероприятии в полупрозрачном платье Versace в розовых оттенках. Верхнюю часть блестящего наряда украшало изображение бабочки. Свой образ Дуа Липа дополнила босоножками на высоком каблуке и ярким макияжем. К слову, знаменитость ушла домой со статуэткой за "Лучший поп-альбом".





Билли Айлиш

Певица любит удивлять публику своими экстравагантными нарядами. На "Грэмми-2021" Билли Айлиш пришла в розовом костюме от Gucci с абстрактным черно-серым принтом. Свой тотал-лук звезда завершила панамой, перчатками и даже защитной маской в тон. Бунтарка получила статуэтку в номинации "Лучшая запись года".





Тейлор Свифт

Популярная певица пришла на праздник в коротком платье Oscar de la Renta, которое было полностью украшенное аппликациями цветов. Ей досталась победа в номинации "Лучший альбом года".





Lizzo

Певица Lizzo особенно подготовилась к премии, может просто соскучилась по вечерним мероприятиям, но в этот вечер она позировала фотографам аж в трех платьях. Самым запоминающимся был наряд от Balmain сорбетно-розового цвета с рюшами и вырезом на ноге.





Фиби Бриджерс

Наиболее экстраординарный образ выбрала для ивента певица Фиби Бриджерс. Она надела готическое черное платье Thom Browne, украшенное массивной 3D-вышивкой в форме скелета.





Ноа Сайрус

Певица позировала в эпатажном белом платье Schiaparelli с огромной драпировкой сзади, которая создавала дополнительный фон наряду. Интернет-пользователи мгновенно сравнили платье с постельным бельем и начали шутить о том, как трудно бывает выбраться из кровати, даже ради церемонии "Грэмми".





Гарри Стайлз

Триумфатор вечера за "Лучшее соло-исполнение в стиле поп" Гарри Стайлз удивлял публику ретро-образом от Gucci. Под пестрый пиджак музыкант вместо рубашки выбрал "дедушкину" жилетку, а финальным штрихом образа стал пурпурный боа.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какими нарядами удивляли звезды на премии "Золотой глобус-2021".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!