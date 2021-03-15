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Главная Новости Звезды шоубизнес «Грэмми-2021»: самые необычные наряды красной дорожки (ФОТО)
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«Грэмми-2021»: самые необычные наряды красной дорожки (ФОТО)

Церемония Грэмми-2021 проводилась на 5 параллельных сценах

сегодня, 11:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Прошлой ночью в Лос-Анджелесе мировые знаменитости собрались на грандиозное событие — церемонию вручения "Грэмии-2021". Звезды прошлись по красной дорожке и похвастались своими яркими нарядами. Кто запомнился больше всего?

«Грэмми-2021»: самые необычные наряды красной дорожки (ФОТО)

Грэмми-2021 (фото из открытых источников)

Дуа Липа

Британская певица появилась на мероприятии в полупрозрачном платье Versace в розовых оттенках. Верхнюю часть блестящего наряда украшало изображение бабочки. Свой образ Дуа Липа дополнила босоножками на высоком каблуке и ярким макияжем. К слову, знаменитость ушла домой со статуэткой за "Лучший поп-альбом". 

«Грэмми-2021»: самые необычные наряды красной дорожки (ФОТО) - фото 2

Билли Айлиш

Певица любит удивлять публику своими экстравагантными нарядами. На "Грэмми-2021" Билли Айлиш пришла в розовом костюме от Gucci с абстрактным черно-серым принтом. Свой тотал-лук звезда завершила панамой, перчатками и даже защитной маской в тон. Бунтарка получила статуэтку в номинации "Лучшая запись года".

«Грэмми-2021»: самые необычные наряды красной дорожки (ФОТО) - фото 3

Тейлор Свифт

Популярная певица пришла на праздник в коротком платье Oscar de la Renta, которое было полностью украшенное аппликациями цветов. Ей досталась победа в номинации "Лучший альбом года".

«Грэмми-2021»: самые необычные наряды красной дорожки (ФОТО) - фото 4

Lizzo

Певица Lizzo особенно подготовилась к премии, может просто соскучилась по вечерним мероприятиям, но в этот вечер она позировала фотографам аж в трех платьях. Самым запоминающимся был наряд от Balmain сорбетно-розового цвета с рюшами и вырезом на ноге.

«Грэмми-2021»: самые необычные наряды красной дорожки (ФОТО) - фото 5

Фиби Бриджерс

Наиболее экстраординарный образ выбрала для ивента певица Фиби Бриджерс. Она надела готическое черное платье Thom Browne, украшенное массивной 3D-вышивкой в форме скелета. 

«Грэмми-2021»: самые необычные наряды красной дорожки (ФОТО) - фото 6

Ноа Сайрус

Певица позировала в эпатажном белом платье Schiaparelli с огромной драпировкой сзади, которая создавала дополнительный фон наряду. Интернет-пользователи мгновенно сравнили платье с постельным бельем и начали шутить о том, как трудно бывает выбраться из кровати, даже ради церемонии "Грэмми".

«Грэмми-2021»: самые необычные наряды красной дорожки (ФОТО) - фото 7

Гарри Стайлз

Триумфатор вечера за "Лучшее соло-исполнение в стиле поп" Гарри Стайлз удивлял публику ретро-образом от Gucci. Под пестрый пиджак музыкант вместо рубашки выбрал "дедушкину" жилетку, а финальным штрихом образа стал пурпурный боа.

«Грэмми-2021»: самые необычные наряды красной дорожки (ФОТО) - фото 8

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какими нарядами удивляли звезды на премии "Золотой глобус-2021".


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Источник: https://23-59.ua/gremmi-2021-neochikuvani-obrazy-chervonoyi-dorizhky/
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