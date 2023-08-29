Нашли на полу без сознания: известной певице стало плохо во время концерта

Исполнительнице из Британии Адель стало плохо прямо во время ее сольного концерта. Певица внезапно потеряла сознание, причиной этого стала болезнь, от течения Адель страдает немало лет.

Адель (фото из открытых источников)

Как сообщает The Sun, британскую звезду обнаружили без сознания за сценой одной из концертных площадок города Лас-Вегас. Выступая, певица почувствовала себя плохо, поэтому она успела уйти за кулисы, где и упала в обморок.

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Представители из команды звезды подбежали к ней и стали оказывать первую медицинскую помощь. Благодаря их усилиям удалось привести в себя певицу, и за короткое время она снова продолжала концерт.

Пишут, что истинная причина плохого самочувствия Адель – это радикулит. Звезда уже немало времени переносит страдания от боли в области спины, которая пока не поддается привычному лечению.

"Они (команда артистки, – ред.) подняли меня с пола. Сейчас я собираюсь сесть и отдохнуть от радикулита", – сказала Адель.

Однажды звезда рассказала, что, как правило, эта болезнь напоминает о себе после стресса или неправильной осанки. Звезда теперь занимается спортом, но иногда приступы радикулита все же напоминают звезде о себе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Элтона Джона экстренно госпитализировали . 76-летний исполнитель из Британии Элтон Джон сейчас находится в медицинском учреждении, после того как он упал в собственном доме в Ницце. Как сообщает газета Nice Matin, несчастный случай произошел ночью с 27 на 28 августа.

Утром, 28 августа он госпитализирован в одну из больниц Монако. Отмечают, что у певца небольшие травмы, но нужно, чтобы за больным наблюдали врачи.

