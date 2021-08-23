Настя Ивлеева и Элджей разводятся: в чем причина

30-летняя российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева и ее 27-летний супруг Элджей официально подтвердили слухи о своем расставании, которые ходили в сети на протяжение нескольких месяцев. Экс-возлюбленные ответили на все вопросы в интервью изданию Tatler.

Настя Ивлеева и Элджей / Фото: @instagram.com/_agentgirl_

Ведущая программы "Орел и решка" рассказала, что они с Элджеем попросту не были готовы к семейной жизни, поэтому любовные отношения зашли в тупик. Вместе с возлюбленным они окунулись в семейную историю, отодвинув на задний план все проекты, работу, закрывшись от всех. И поначалу им нравилось проводить время вместе, наслаждаясь статусом мужа и жены. Но карантин, вызванный пандемией, усугубил ситуацию, поскольку влюбленные начали проводить все свое время вместе.

По словам Насти, их семейная история начала негативно влиять на мотивацию к работе, на создание новых идей, а поскольку они с Элджеем творческие личности, им нужно было пространство для вдохновения и возможность выйти из зоны комфорта, чтобы творить.

"Хотелось открывать новые места, людей, вдохновляться на работу. Я, помимо того, что жена Алексея, еще его друг. Понимала, что ему тоже нужно было выйти из зоны комфорта, чтобы заниматься творчеством", — рассказала видеоблогер.

Вскоре пара приняла решение временно пожить отдельно, но дать отношениям второй шанс. Настя отметила, что спустя две недели они поняли, что что-то изменилось, и не в лучшую для их с мужем сторону. Но они продолжали анализировать ситуацию и в итоге, все затянулось на несколько месяцев, пока влюбленные не осознали, что по отдельности им лучше, чем вдвоем.

Ивлеева отметила, что расставание — это очень тяжело и у нее остаются сильные чувства к Алексею, просто сейчас они больше похожи на дружеские, нежели романтические.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в июле прошлого года Настя Ивлеева и ее супруг Элджей переболели коронавирусом.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!