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Главная Новости Звезды персона Настя Каменских похвасталась фигурой в бикини (ФОТО)
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Настя Каменских похвасталась фигурой в бикини (ФОТО)

Известная артистка Настя Каменских похвасталась своей подтянутой и стройной фигурой в неоновом купальнике

сегодня, 11:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских любит демонстрировать свое красивое и подтянутое тело. Недавно знаменитость порадовала подписчиков солнечной фотографией в купальнике.

Настя Каменских похвасталась фигурой в бикини (ФОТО)

Настя Каменских (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram певица опубликовала кадр, на котором принимает солнечные ванны в неоновом купальнике, демонстрируя свою красивую и стройную фигуру. Настя решила воспользоваться хорошей погодой и позагорать на заднем дворе своего дома. Для отдыха она выбрала бикини лимонного цвета, состоящее из трусиков и бюстгальтера на тонких завязках. Волосы звезда распустила, а свой пикантный образ дополнила солнцезащитными очками. 

"Спасибо, Вселенная, за еще один прекрасный день. На фото абсолютное блаженство", — подписала свой кадр Каменских.

За день публикация украинской артистки собрала более 70 тысяч лайков и восторженные комментарии от фанатов: "Очень красивое фото!", "Настя, как всегда, невероятная", "Пусть каждый день приносит только море эмоций и позитива", "Красоту ничем не испортить", "Какая ты красивая Настя", — написали фолловеры.

Напомним, что популярная украинская артистка Настя Каменских — активный пользователь социальных сетей, она с радостью делится с подписчиками личными фотографиями, демонстрируя яркие и модные образы. Недавно певица стала активно записывать видео для своего Tik-Tok и показала поклонникам, как выглядит без макияжа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная исполнительница Настя Каменских позировала в легком мини-платье бежевого цвета с черным орнаментом на фоне реки, приподняв свой сарафан, чтобы продемонстрировать стройные ножки и бедра.


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