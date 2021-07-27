В золотистом бикини: 42-летняя Ани Лорак восхитила фигурой (ФОТО)

42-летняя популярная артистка Ани Лорак отправилась в отпуск в солнечную Турцию вместе со своей 10-летней дочерью Софией, и поделилась первыми кадрами в купальнике.

Ани Лорак / Фото: @anilorak

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько снимков, на которых позирует в бассейне и возле него в золотистом бикини, демонстрируя свой пышный бюст, загорелое тело и стройную талию. Ани Лорак отметила, что наслаждается солнечными лучами и настраивается на позитивную волну. Свой "пляжный" образ популярная исполнительница дополнила солнцезащитными очками, светлым маникюром, а волосы убрала назад.





Публикация Ани Лорак меньше чем за сутки собрала более 170 тысяч лайков и множество комментариев, в которых одни поклонники восхищаются ее стройным телом, а другие — обвиняют в пластических операциях: "Какая красота", "Нереально красивая", "Очень горячо", "Красотка! Хорошего отдыха", "Это законно быть такой шикарной?", "Слишком много фотошопа", "Когда грудь успели увеличить? Не успеешь следить за новостями", "Вот это буфера накачала", "Это все не натуральное", — написали фолловеры.

Напомним, в конце июня в одном из московских клубов должен был состояться концерт 42-летней украинской артистки Ани Лорак. Но певица в сопровождении охраны покинула здание, а выступление было отменено.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 47-летняя актриса, звезда фильмов "Эскобар" и "Пираты Карибского моря" Пенелопа Крус продемонстрировала роскошную фигуру на пляже Сардинии (Италия). Знаменитость была в черном слитном купальнике.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!