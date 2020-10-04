Наташа Королева объяснила, почему Тарзан ей изменил

В сентябре этого года Тарзан — муж популярной артистки Наташи Королевой публично заявил, что изменил своей супруге с другой женщиной, подчеркнув, что его "развели". После скандала, Наташа Королева в беседе с психологом Аллой Занимонец попыталась объяснить такое поведение своего мужа.

instagram.com/koroleva__star

Артистка не стала конкретно рассказывать о своей семейной ситуации, лишь подчеркнула, что сейчас переживает кризис среднего возраста. Она объяснила, что в этот период чаще всего в семьях происходят "неблагополучные" ситуации, например, мужья уходят к молодым любовницам. А все потому что, этот кризис женщина переживает тяжелее, ей приходится пересматривать свою жизнь и ценности, а партнер может не разделять с ней этот период, поэтому происходят недопонимания.

Королева рассказала, что мужчинам в этом плане проще, он "на левачек сходил и как бы поправил ситуации", а женщина так не может, потому что у нее дети и она должна поддерживать домашний очаг.

Артистка считает, что в период этого кризиса очень важно собраться и изменить как-то свою жизнь, в частности выбросить все старые вещи из гардероба и купить себе что-то новое.

Королева отметила, что каждая семья может столкнуться с кризисом, но не каждая может вынести из него урок, "преобразиться" и идти дальше.

"В японском языке слово кризис состоит из двух иероглифов, один переводится "разрушение", второй — шанс! Разрушение дает нам новый шанс", — написала певица.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский певец Сергей Бабкин откровенно рассказал, что изменил своей жене.

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