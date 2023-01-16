Наташа Королева пожаловалась, что ее взгляды с мамой не совпадают из-за войны в Украине

Исполнительница из РФ, родившаяся в Украине, Наташа Королева никак не комментирует войну на родине. Совершенно другая позиция у ее матери, которая безоговорочно осуждает преступный кремлевский режим. Кроме этого, она только негативно высказывается относительно своего зятя Тарзана, являющегося сторонником Путина.

Наташа Королева с мамой (фото из открытых источников)

С Тарзаном у украинки не теплые, родственные отношения, вместе с тем, с дочерью она имеет семейное общение. Мать и звездная дочь вместе праздновали Рождество в Соединенных Штатах, именно туда уехали ближайшие родственники Королевой, когда началась война.

Исполнительница говорит, что их взгляды с самым родным человеком по поводу войны не совпали, но нужно быть мудрыми, чтобы не портить отношения с родными людьми.

"Будьте мудрее и берегите своих близких, даже если в чем-то ваши взгляды не совпадают", — утверждает Королева.

Родившаяся и росшая в украинской столице, звездная певица, с начала полномасштабного вторжения никак не комментирует преступления захватчиков, которые они творят в Украине. Исполнительница цинично выступает на праздничных концертах в Кремле. Наверное, жизнь, которую она проводит в РФ и немалые гонорары для Королевой важнее родины.

Еще Наташа сказала, что если ее муж Тарзан будет мобилизован для участия в "специальной военной операции", певица обязательно будет его поддерживать.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Тарзан грубо обратился к Зеленскому. Популярный в РФ стриптизер и муж исполнительницы Наташи Королевой Тарзан записал обращение к украинскому главе государства. При этом, грубо обращаясь к президенту Украины, стриптизер называет его "Вовой", поэтому не все пользователи поняли, к кому именно адресовано обращение российской знаменитости.

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