Наука назвала самую красивую женщину мира: у кого идеальное лицо

Марго Робби, Ванесса Кирби и Зендая потерпели поражение в новом исследовании относительно самой красивой женщины мира, проведенном на основе древнего правила "золотого сечения". Эта формула, известная еще со времен Древней Греции, определяет пропорции, считающиеся эталоном гармонии и красоты. Согласно ей, голливудская актриса Эмма Стоун возглавила список самых красивых женщин мира.

По подсчетам британского хирурга-исследователя доктора Джулиана Де Силвы, лицо Эммы Стоун на 94,72% соответствует идеальным пропорциям. Она получила самые высокие оценки за форму бровей – 94,2% и линию челюсти – 97%, а также почти идеальные пропорции губ – 95,6%.

"Эмма Стоун была явной победительницей, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства. Она заняла первое место благодаря последовательной гармонии во всех параметрах золотого сечения", – отметил Де Силва, возглавляющий Центр передовой косметической и пластической хирургии лица в Лондоне.

Исследователь использовал современные методы компьютерного картирования лица, позволяющие точно измерить симметрию и пропорции черт. По его словам, подобные технологии помогают не только в изучении стандартов красоты, но и при планировании пластических операций.

Золотое сечение – это математическое соотношение 1,618, которое греки считали основой естественной гармонии. Леонардо да Винчи применил его в своей знаменитой работе "Витрувианский человек", чтобы показать идеальные пропорции человеческого тела.

Хотя анализ доктора Де Силвы показал, что Эмма Стоун является самой красивой женщиной, остальные женщины в рейтинге также имели близкий к идеальному результату.

10 самых красивых женщин мира:

— Эмма Стоун – 94,72%

— Зендая — 94,37%

— Фрида Пинто – 94,34%

— Ванесса Кирби – 94,31%

— Дженна Ортега – 93,91%

— Оливия Родриго – 93,71%

— Марго Робби – 93,43%

— Айшвария Рай – 93,41%

— Тан Вэй – 93,08%

