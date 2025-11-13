Наука назвала самую красивую женщину мира: у кого идеальное лицо

Рубрики
Марго Робби, Ванесса Кирби и Зендая потерпели поражение в новом исследовании относительно самой красивой женщины мира, проведенном на основе древнего правила "золотого сечения". Эта формула, известная еще со времен Древней Греции, определяет пропорции, считающиеся эталоном гармонии и красоты. Согласно ей, голливудская актриса Эмма Стоун возглавила список самых красивых женщин мира.
По подсчетам британского хирурга-исследователя доктора Джулиана Де Силвы, лицо Эммы Стоун на 94,72% соответствует идеальным пропорциям. Она получила самые высокие оценки за форму бровей – 94,2% и линию челюсти – 97%, а также почти идеальные пропорции губ – 95,6%.
Исследователь использовал современные методы компьютерного картирования лица, позволяющие точно измерить симметрию и пропорции черт. По его словам, подобные технологии помогают не только в изучении стандартов красоты, но и при планировании пластических операций.
Золотое сечение – это математическое соотношение 1,618, которое греки считали основой естественной гармонии. Леонардо да Винчи применил его в своей знаменитой работе "Витрувианский человек", чтобы показать идеальные пропорции человеческого тела.
Хотя анализ доктора Де Силвы показал, что Эмма Стоун является самой красивой женщиной, остальные женщины в рейтинге также имели близкий к идеальному результату.
