Наука назвала самую красивую женщину мира: у кого идеальное лицо
Наука назвала самую красивую женщину мира: у кого идеальное лицо

Наука определила, кто имеет самое идеальное лицо. Эмма Стоун возглавила рейтинг самых красивых женщин мира по формуле "золотого сечения".

13 ноября 2025, 16:50
Автор:
Slava Kot

Марго Робби, Ванесса Кирби и Зендая потерпели поражение в новом исследовании относительно самой красивой женщины мира, проведенном на основе древнего правила "золотого сечения". Эта формула, известная еще со времен Древней Греции, определяет пропорции, считающиеся эталоном гармонии и красоты. Согласно ей, голливудская актриса Эмма Стоун возглавила список самых красивых женщин мира.

Наука назвала самую красивую женщину мира: у кого идеальное лицо

Эмма Стоун – самая красивая женщина в мире. Фото из открытых источников

По подсчетам британского хирурга-исследователя доктора Джулиана Де Силвы, лицо Эммы Стоун на 94,72% соответствует идеальным пропорциям. Она получила самые высокие оценки за форму бровей – 94,2% и линию челюсти – 97%, а также почти идеальные пропорции губ – 95,6%.

"Эмма Стоун была явной победительницей, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства. Она заняла первое место благодаря последовательной гармонии во всех параметрах золотого сечения", – отметил Де Силва, возглавляющий Центр передовой косметической и пластической хирургии лица в Лондоне.

Исследователь использовал современные методы компьютерного картирования лица, позволяющие точно измерить симметрию и пропорции черт. По его словам, подобные технологии помогают не только в изучении стандартов красоты, но и при планировании пластических операций.

Наука назвала самую красивую женщину мира: у кого идеальное лицо - фото 2

Эмма Стоун признана самой красивой женщиной в мире

Золотое сечение – это математическое соотношение 1,618, которое греки считали основой естественной гармонии. Леонардо да Винчи применил его в своей знаменитой работе "Витрувианский человек", чтобы показать идеальные пропорции человеческого тела.

Хотя анализ доктора Де Силвы показал, что Эмма Стоун является самой красивой женщиной, остальные женщины в рейтинге также имели близкий к идеальному результату.

10 самых красивых женщин мира:

  • — Эмма Стоун – 94,72%
  • — Зендая — 94,37%
  • — Фрида Пинто – 94,34%
  • — Ванесса Кирби – 94,31%
  • — Дженна Ортега – 93,91%
  • — Оливия Родриго – 93,71%
  • — Марго Робби – 93,43%
  • — Айшвария Рай – 93,41%
  • — Тан Вэй – 93,08%

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что назван самый красивый мужчина мира.

Также "Комментарии" писали, что хирург рассказал, делала ли пластику Эмма Стуон.



Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-15283377/Emma-Stone-beautiful-woman-WORLD-Golden-Ratio.html
