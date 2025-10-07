logo_ukra

Емма Стоун має нове обличчя: хірург розповів, чи робила акторка пластику
НОВИНИ

Емма Стоун має нове обличчя: хірург розповів, чи робила акторка пластику

Емму Стоун запідозрили у пластиці. Хірург пояснив, які процедури могла зробити акторка.

7 жовтня 2025, 12:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Після прем’єри фільму "Еддінгтон" у Лос-Анджелесі акторка Емма Стоун опинилася в центрі розмов, однак не через свою гру чи дизайнерське вбрання, а через зміни у зовнішності. Шанувальники відзначили, що зірка виглядає "інакше", і в мережі одразу з’явилися припущення про можливі пластичні операції.

Емма Стоун має нове обличчя: хірург розповів, чи робила акторка пластику

Емма Стоун. Фото з відкритих джерел

Пластичний хірург Шон МакНеллі, проаналізувавши останні фото 36-річної акторки та припустив, що Стоун могла вдатися до кількох делікатних косметичних процедур.

"Через зменшення надлишку шкіри на верхніх повіках, схоже, Емма Стоун зробила операцію на повіках (блефаропластика). Це надає кінчикам її брів трохи піднятого вигляду, чого можна досягти за допомогою процедури підтяжки брів, що виконується через розріз" – припускає лікар МакНеллі.

Крім того, фахівець вважає, що щоки Емми стали повнішими, що могло бути результатом ін’єкцій філерів, а не пересадки жиру.

"Її носогубні складки стали м’якшими, обличчя виглядає свіжішим і природним. Це не надмірна пластика, а скоріше грамотне оновлення. Враховуючи вік зірки та дивлячись на її нові фотографії, це було гарне рішення для неї", — додав хірург.

Емма Стоун має нове обличчя: хірург розповів, чи робила акторка пластику - фото 2

Емма Стоун у 2023 та 2025 роках

Частина шанувальників захоплюється новим образом акторки, вказуючи, що "можливо, це вже не та Емма Стоун, але вона прекрасна". Однак, також були і критики пластичних операцій акторки, зокрема дехто назвав її рішення "антиутопічними" та "зайвими для такої молодої жінки". 

Сама Емма Стоун не коментує чутки про свою пластичну операцію.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Донателла Версаче показала своє нове обличчя після пластичної операції.

Також "Коментарі" писали, що Анджеліна Джолі кардинально змінилася для нової ролі. Тепер її важко впізнати.



