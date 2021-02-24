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Названа причина госпитализации принца Филиппа

Ожидается, что герцог останется в больнице в течение нескольких ближайших дней, где будет обследован и отдохнёт

сегодня, 06:10
Автор:

Ольга Чародий

99-летний принц Филипп лечится от инфекции. Супруг британской королевы пробудет в госпитале несколько дней. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

Названа причина госпитализации принца Филиппа

Принца Филиппа госпитализировали, фото из открытых источников

Принц Филипп находится на стационарном лечении в лондонской больнице короля Элуарда   VII. Также пресс-служба королевской семьи сообщает, что принц чувствует себя хорошо и заболевание поддается лечению.

В Букингемском дворце не уточнили, от какой именно инфекции лечится принц. По имеющимся данным, он пребывает в хорошем настроении.

Известно, что Филипп был доставлен в больницу 16 февраля. Решение о его госпитализации носило предупредительный характер, заболевание не несло угрозы для жизни принца. Принц приехал в больницу на собственном автомобиле и не нуждался в посторонней помощи. В королевской семье уточняют, что заболевание принца не вызвано коронавирусом.

Напомним, герцогиня Сассекская Меган Маркл призналась, что летом 2020 года они с принцем Гарри потеряли второго ребенка. Знаменитость рассказала, что это было обычное июльское утро, она встала с кровати, собралась, сделала завтрак и подошла к сыну, чтобы достать его из кроватки. Меган поменяла ребенку подгузник и почувствовала резкую сильную боль, от которой присела на пол, держа сына на руках и для того, чтобы успокоится начала петь колыбельную.

Ранее, в декабре 2020 года, принц Гарри и Меган Маркл поделились радостным фото, поздравляя всех с наступающими праздниками. В отличие от предыдущих лет, когда Гарри и Меган приветствовали мир монохромными открытками, на этот раз фото цветное, с легким эффектом размытия. На изображении влюбленная пара сидит на пороге детского домика с сыном Арчи на руках, а рядом находятся преданные домашние любимцы — черный лабрадор Оз и бигль Гай.



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Источник: https://news.sky.com/story/duke-of-edinburgh-admitted-to-hospital-as-a-precaution-after-feeling-unwell-buckingham-palace-says-12220854
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