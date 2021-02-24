Названа причина госпитализации принца Филиппа

99-летний принц Филипп лечится от инфекции. Супруг британской королевы пробудет в госпитале несколько дней. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

Принца Филиппа госпитализировали, фото из открытых источников

Принц Филипп находится на стационарном лечении в лондонской больнице короля Элуарда VII. Также пресс-служба королевской семьи сообщает, что принц чувствует себя хорошо и заболевание поддается лечению.

В Букингемском дворце не уточнили, от какой именно инфекции лечится принц. По имеющимся данным, он пребывает в хорошем настроении.

Известно, что Филипп был доставлен в больницу 16 февраля. Решение о его госпитализации носило предупредительный характер, заболевание не несло угрозы для жизни принца. Принц приехал в больницу на собственном автомобиле и не нуждался в посторонней помощи. В королевской семье уточняют, что заболевание принца не вызвано коронавирусом.

Напомним, герцогиня Сассекская Меган Маркл призналась, что летом 2020 года они с принцем Гарри потеряли второго ребенка. Знаменитость рассказала, что это было обычное июльское утро, она встала с кровати, собралась, сделала завтрак и подошла к сыну, чтобы достать его из кроватки. Меган поменяла ребенку подгузник и почувствовала резкую сильную боль, от которой присела на пол, держа сына на руках и для того, чтобы успокоится начала петь колыбельную.

Ранее, в декабре 2020 года, принц Гарри и Меган Маркл поделились радостным фото, поздравляя всех с наступающими праздниками. В отличие от предыдущих лет, когда Гарри и Меган приветствовали мир монохромными открытками, на этот раз фото цветное, с легким эффектом размытия. На изображении влюбленная пара сидит на пороге детского домика с сыном Арчи на руках, а рядом находятся преданные домашние любимцы — черный лабрадор Оз и бигль Гай.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!