Названа самая красивая женщина мира: кто она и как выглядит (ФОТО)

Американская актриса Энн Хэтэуэй признана самой красивой женщиной мира по версии журнала People. Ежегодный титул, считающийся одним из самых известных в сфере шоу-бизнеса и поп-культуры, на этот раз достался звезде фильмов "Дьявол носит Prada", "Интерстеллар" и "Дневники принцессы".

Энн Хэтэуэй. Фото из открытых источников

В интервью People Энн Хэтэуэй призналась, что воспринимает красоту не только как внешность. По ее словам, подлинная привлекательность связана с искренностью и внутренней правдой человека.

"Один режиссер сказал мне, что красота может содержать несовершенство, если в ней есть правда", — рассказала Хэтэуэй и шутливо высказалась о своем возрасте: "Честно говоря, старение меня не беспокоит. Но плохое освещение — да".

43-летняя актриса Энн Хэтэуэй отреагировала на новость о признании ее самой красивой женщиной 2026 года в соцсетях. Она поблагодарила редакцию журнала People и поделилась кадрами из специальной фотосессии для обложки.

Актриса подчеркнула, что значительную роль в ее успехе играет муж Адам Шульман. Супруги вместе уже более 13 лет и воспитывают двух сыновей, каких зовут Джонатан и Джек. По словам Хэтэуэй, именно поддержка семьи помогла ей реализовать профессиональные амбиции и оставаться уверенной в себе.

Рейтинг "Самые красивые в мире" составляется журналом People с 1990 года. Предыдущими победительницами были Мишель Пфайффер, Дженнифер Энистон, Джулия Робертс, Анджелина Джоли, Николь Кидман, Пинк и Бейонсе. Среди победителей-мужчин также были такие актеры, как Леонардо Ди Каприо, Том Круз и Мел Гибсон.

