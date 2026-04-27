Названо найкрасивішу жінку світу: хто вона та як виглядає (ФОТО)

Американську акторку Енн Гетевей визнано найкрасивішою жінкою світу за версією журналу People. Щорічний титул, який вважається одним із найвідоміших у сфері шоу-бізнесу та попкультури, цього разу дістався зірці фільмів "Диявол носить Prada", "Інтерстеллар" та "Щоденники принцеси".

Енн Гетевей. Фото з відкритих джерел

В інтерв’ю People Енн Гетевей зізналася, що сприймає красу не лише як зовнішність. За її словами, справжня привабливість пов’язана з щирістю та внутрішньою правдою людини.

"Один режисер сказав мені, що краса може містити недосконалість, якщо в ній є правда", — розповіла Гетевей та жартівливо висловилася про свій вік: "Чесно кажучи, старіння мене не турбує. Але погане освітлення — так".

43-річна акторка Енн Гетевей відреагувала на новину про визнання її найкрасивішою жінкою 2026 року у соцмережах. Вона подякувала редакції журналу People та поділилася кадрами зі спеціальної фотосесії для обкладинки.

Акторка наголосила, що значну роль у її успіху відіграє чоловік Адам Шульман. Подружжя разом уже понад 13 років та виховує двох синів, яких звати Джонатан і Джек. За словами Гетевей, саме підтримка родини допомогла їй реалізувати професійні амбіції та залишатися впевненою в собі.

Рейтинг "Найкрасивіші у світі" складається журналом People з 1990 року. Попередніми переможницями були Мішель Пфайффер, Дженніфер Еністон, Джулія Робертс, Анджеліна Джолі, Ніколь Кідман, Пінк та Бейонсе. Серед переможців-чоловіків також були такі актори, як Леонардо Ді Капріо, Том Круз та Мел Гібсон.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Енн Гетевей знялася топлес у фотосесії у Vogue.

Також "Коментарі" писали, що акторку Сідні Свіні вирізали з фінальної версії сиквелу фільму "Диявол носить Prada".