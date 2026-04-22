Сідні Свіні вирізали з фінальної версії фільму "Диявол носить Prada 2": яка причина

Американська акторка Сідні Свіні, відома за серіалом "Ейфорія" та низкою гучних голлівудських проєктів, не потрапила до фінальної версії фільму "Диявол носить Prada 2". Її епізодичну сцену було вирізано вже на завершальному етапі монтажу.

Поява Сідні Свіні на знімальному майданчику сиквелу "Диявол носить Prada" викликала хвилю чуток серед шанувальників франшизи. У середині 2025 року папараці сфотографували акторку дорогою на зйомки, що фактично підтвердило її участь у проєкті.

За даними видання Entertainment Weekly, Сідні Свіні мала зіграти саму себе у короткому камео. Сцена тривала близько трьох хвилин і показувала героїню Емілі Чарльтон, яку знову втілює Емілі Блант, під час роботи в модному домі Dior. У цей момент персонаж допомагає знаменитій клієнтці у ролі самої Свіні.

Однак у підсумку епізод не увійшов до остаточного монтажу. Джерела Entertainment Weekly зазначають, що це було "творче рішення". За словами інсайдерів, сцена не вписувалася в загальну структуру фільму та порушувала темп розвитку основної сюжетної лінії.

Сиквел культової стрічки "Диявол носить Prada" поверне на екрани головних зірок оригіналу: Енн Гетевей, Меріл Стріп, Стенлі Туччі та Емілі Блант. За попередніми даними, сюжет розповість про кризу модного журналу "Runway", який намагаються врятувати Міранда Прістлі та її колишні співробітники в умовах зміненої медіареальності.

Прем’єра фільму "Диявол носить Prada 2" запланована на 1 травня.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Сідні Свіні вперше показала свого хлопця.