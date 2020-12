Названо имя актрисы, которая сыграет Уитни Хьюстон в биографическом фильме

Главную роль в биографической драме о жизни известной во всем миру певицы Уитни Хьюстон исполнит британская актриса Наоми Эки. Эксклюзивную новость сообщил The Hollywood Reporter.

Наоми Эки покажет историю жизни Уитни Хьюстон. Фото: Vanity Fair

Наоми Эки снималась во франшизе "Звездные войны" и является лауреатом кинопремии BAFTA за роль в комедийной драме "Конец еб***го мира". Карьера девушки началась с популярного фантастического сериала "Доктор Кто". Ее дебют пришелся на эпизод "Лицо ворона" (Face the Raven). Бесспорно, съемки в биографическом фильме о Хьюстон станут одной из самых важных работ Эки.

"Мы провели значительную часть года в поисках актрисы, которая могла сыграть Уитни Хьюстон. Наоми Эки поражала нас на каждом этапе процесса ", — поделилась впечатлениями режиссер фильма Стелла Мэгги.

По ее словам, Эки удалось передать глобальный образ сценической звезды, умело сочетая его с человечностью и тонким ощущением мира. Актриса смогла тронуть всех, кто занимался подбором актерского состава.

Байопик "Я хочу с кем-то танцевать" планируют выпустить ко Дню Благодарения в 2022 году. Кроме Стеллы Мэгги, над лентой будет работать Энтони МакКартен, автор сценария фильма "Богемская рапсодия", в котором рассказывается история группы Queen.

Также в создании фильма примет участие компания Уитни Хьюстон. В частности сообщается о предоставлении разрешения использовать записи голоса известной певицы.

Для справки. Уитни Хьюстон — одна из самых известных американских темнокожих певиц. Немалую славу ей принесла съемка в фильме "Телохранитель", для которого Хьюстон еще и записала саундтрек. Песню I Will Always Love You знают во всем мире. К сожалению, жизнь поп-звезды была короткой: она умерла в возрасте 48 лет, утопившись в ванной отеля. Считается, что Хьюстон злоупотребляла алкоголем и наркотиками, что и привело к трагедии.

