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В Лос-Анджелесе нашли мертвым пасынка Уитни Хьюстон

Полиция не присваивала гибели криминальный характер

сегодня, 12:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Стало известно, что вчера, 18 ноября, в Лос-Анджелесе умер 28-летний сын американского исполнителя Бобби Брауна и актрисы Ким Уорд. Парня нашли мертвым в собственной квартире.

В Лос-Анджелесе нашли мертвым пасынка Уитни Хьюстон

Бобби Браун-младший | © instagram.com/b.brownjr

Полиция пока не сообщает причину смерти Бобби Брауна-младшего, но криминальный характер делу не присвоила. О трагическом событии сообщил его брат Лэндон на своей странице в Instagram, опубликовав черно-белую фотографию Бобби-младшего, подписав ее: "Я люблю тебя навсегда, король".

Известно, что американский исполнитель Бобби Браун в 2015 году уже потерял 22-летнюю дочь, которую ему родила легендарная певица Уитни Хьюстон. Девушка была найдена в ванной без сознания. После этого, она полгода провела в коме и скончалась, так и не приходя в сознание. 

К слову, бывшая супруга рэпера Уитни Хьюстон в 2012 году также скончалась в ванной в одном из гостиничных номеров Беверли-Хиллз. Полицейское расследование показало, что певица была хронической кокаинисткой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудского актера Берта Беласко, сыгравшего в сериале "Доктор Хаус", нашли мертвым в одном из отелей.


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Источник: https://people.com/music/bobby-brown-son-bobby-jr-dead/
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