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Называет войну "специальной военной операцией": сын Повалий стал пропагандистом Кремля

Таисия Повалий продолжает поддерживать Россию, а теперь к ней присоединился ее сын

8 июня 2023, 23:10
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Автор:

Лиля Воробьева

Сын бывшей украинской исполнительницы Таисии Повалий  Денис Повалий известен, как патриот с проукраинскими взглядами, он говорит о себе, что он – украинский артист, а сейчас беженец в Испании.

Называет войну "специальной военной операцией": сын Повалий стал пропагандистом Кремля

Денис и Таисия Повалий (фото из открытых источников)

Но свою звездную мать оправдывает, все его размышления о войне говорят, что сын певицы, как и мама, верит российской пропаганде, которую хочет замаскировать под чувством искренней любви к Украине.


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Сейчас Денис известен как автор достаточно длинного шлейфа негативных цитат, которые озвучил вместе в собственном телевизионном шоу Слава Демин. Выходит не очень приятная картинка.

"Денис утверждает, что российское вторжение было "искусственно спровоцировано из-за распределения украинцев по языковому принципу на "своих" и "чужих", а также через Майдан и из-за срыва георгиевской ленты." Кстати, войну Дениска называет "специальной военной операцией", и признается, что с 23 на 24 февраля выступал на первом пропагандистском канале. Повалий говорит, что может и не вышел бы на сцену в тот вечер, но он должен был выступать с авторской песней, которой ему очень хотелось спеть. И в завершение: однажды Денис написал у себя на странице очень циничные слова, мол "нужен мир, друзья, а не смерть врагам", — перечисляет "жемчужины" звездного сына Повалий Слава Демин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как живет Таисия Повалий в России. Бывшая украинская исполнительница Таисия Повалий больше 15 лет назад решила уехать в РФ. Звезда считала, что будет получать большие гонорары, но так не получилось. Как утверждают, у певицы совсем нет заказов в РФ. Поэтому она не за что приобрести собственную недвижимость на российской территории. Как пишут российские издания, знаменитость все эти годы скитается по арендованному жилью с мужем Игорем Лихутой.


 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?t=477&v=lS_OgvyUEFA&feature=youtu.be
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