Не очень здоров: украинский певец впервые рассказал, почему не ушел на фронт

Известный исполнитель Валерий Харчишин впервые сказал, что оформил "белый билет", чтобы не попасть под мобилизацию. Проблемой для него есть то, что у певца удалено несколько органов.

Валерий Харчишин (фото из открытых источников)

Как рассказал Харчишин, он не здоровый мужчина. Певец отметил, что возможно и не рассказал об этом, ведь к нему как к публичному лицу проявляется немало внимания, но сограждане спрашивают, почему он не идет воевать за свою страну на войну.

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Отвечая на вопросы представителей YouTube-канала "Розмова" он признался, что хотел поехать за границу, но Министерство культуры ему отказало. Поэтому певец принял решение договориться с военнослужащими, чтобы иметь шанс выезжать как водитель гуманитарных грузов.

К тому же, Харчишин также — многодетный отец, но артист не оформил для себя эту льготу, поэтому его поездка за границу невозможна.

"Я, по сути, не должен об этом говорить... Когда-то было ДТП, у меня нет определенных органов. Я действительно не очень здоровый человек. Поэтому я мог бы оформить этот статус давно. Я этого не делал, потому что не было времени и мне не нужен этот унижающий меня статус. Теперь на границе я с этим "белым билетом"", — подытожил певец.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, где проходит службу популярный артист. Известный исполнитель Виталий Козловский в эти дни не с помощью песни, а, взяв оружие в руки, защищает свою страну. Вчера певец проинформировал, что уже заменил микрофон автоматом. Семь дней назад Виталий получил повестку, затем прошел военно-врачебную комиссию и стал ждать отправления в воинскую часть. Сейчас уже известно, где Козловский будет проходить службу.