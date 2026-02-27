Не сходит с обложек в 76 лет: британская супермодель рассказала о секрете молодости

Британская супермодель Твигги (Лесли Хорнби) стала подлинным символом модельной индустрии 1960-х годов. Она приобрела мировую известность, сломав устоявшиеся стандарты красоты и привнес на подиумы андрогонный типаж. В свои 76 лет звезда продолжает появляться на обложках глянца и восхищает поклонников своей внешностью.

Супермодель Твигги (фото из открытых источников)

Твигги призналась в интервью регулярно занимающемуся спортом изданию Defined, несмотря на то, что физическая активность никогда не была ее любимым занятием. Уже более двух десятилетий Лесли практикует пилатес – систему тренировок, которая помогает ей оставаться энергичной и поддерживать хорошую физическую форму.

"Я всегда занималась каким-то видом спорта, хотя и не фанатка этого. Последние 20 лет я предпочитаю пилатес", — рассказала модель.

Пилатес – это комплекс упражнений, направленный на укрепление мышц, улучшение осанки и развитие гибкости. Благодаря концентрации на правильном дыхании и точности движения тренировки способствуют вытягиванию позвоночника, уменьшению мышечного напряжения и повышению подвижности суставов без значительной ударной нагрузки. Такие занятия подходят людям всех возрастов и могут выполняться даже в домашних условиях.

Большую роль знаменитость отводит и питанию, предпочитая натуральные продукты и овощи. Супермодель до сих пор не злоупотребляет сладостями и оценивает пищу, прежде всего, по ее пользе для организма. Одно из ее любимых сладких блюд все же осталось в рационе.

"Я правильно питаюсь, потому что верю, что ты являешься тем, что ты ешь. Многие зеленые, лосось, органические продукты, когда это возможно. И черный шоколад – я была очень рада прочитать, что он полезен для здоровья!", – поделилась Твигги.

Для сохранения молодости, уверена модель, важно заботиться не только о физическом состоянии, но и о внутренней гармонии. Она считает, что необходимо постоянно оставаться активным и заниматься тем, что доставляет удовольствие. Кроме моделинга, звезда реализовала себя и в музыке.

"Мне повезло, потому что я люблю то, чем занимаюсь – моделингом, дизайном, актерским мастерством, пением. Я работаю с Эми Водж над некоторыми музыкальными проектами. Мы уже сделали около четырех треков. Пение хорошо влияет на всех – оно полезно для души", – считает супермодель.

