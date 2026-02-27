Не сходить з обкладинок у 76 років: британська супермодель розповіла про секрет молодості

Британська супермодель Твіггі (Леслі Хорнбі) стала справжнім символом модельної індустрії 1960-х років. Вона здобула світову популярність, зламавши усталені стандарти краси та привнісши на подіуми андрогінний типаж. У свої 76 років зірка продовжує з’являтися на обкладинках глянцю і захоплює прихильників своєю зовнішністю.

Супермодель Твіггі (фото з відкритих джерел)

Твіггі зізналася в інтерв'ю виданню Defined, що регулярно займається спортом, попри те, що фізична активність ніколи не була її улюбленим заняттям. Уже понад два десятиліття Леслі практикує пілатес — систему тренувань, яка допомагає їй залишатися енергійною та підтримувати гарну фізичну форму.

"Я завжди займалася якимось видом спорту, хоча і не фанатка цього. Останні 20 років я віддаю перевагу пілатесу", — розповіла модель.

Пілатес — це комплекс вправ, спрямований на зміцнення м’язів, покращення постави та розвиток гнучкості. Завдяки концентрації на правильному диханні й точності рухів тренування сприяють витягуванню хребта, зменшенню м’язової напруги та підвищенню рухливості суглобів без значного ударного навантаження. Такі заняття підходять людям різного віку й можуть виконуватися навіть у домашніх умовах.

Велику роль знаменитість відводить і харчуванню, віддаючи перевагу натуральним продуктам та овочам. Супермодель досі не зловживає солодощами й оцінює їжу передусім за її користю для організму. Водночас одна з її улюблених солодких страв усе ж залишилася в раціоні.

"Я правильно харчуюся, тому що вірю, що ти є тим, що ти їси. Багато зелені, лосось, органічні продукти, коли це можливо. І чорний шоколад – я була дуже рада прочитати, що він корисний для здоров'я!", – поділилася Твіггі.

Для збереження молодості, переконана модель, важливо піклуватися не лише про фізичний стан, а й про внутрішню гармонію. Вона вважає, що необхідно постійно залишатися активним і займатися тим, що приносить задоволення. Окрім моделінгу, зірка реалізувала себе й у музиці.

"Мені пощастило, тому що я люблю те, чим займаюся – моделінгом, дизайном, акторською майстерністю, співом. Я працюю з Емі Водж над деякими музичними проектами. Ми вже зробили близько чотирьох треків. Спів добре впливає на всіх – він корисний для душі", – вважає супермодель.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що відома голлівудська актриса та зірка франшизи "Сутінки" Крістен Стюарт заявила, що розглядає можливість виїзду зі США через політичний курс Дональда Трампа. Про це вона розповіла в інтерв’ю The Times.

За словами актриси, у Голлівуді вона не відчуває достатньої творчої свободи для розвитку власної режисерської кар’єри. Стюарт звернула увагу на Європу як на простір, де можна спокійніше працювати над фільмами та повноцінно реалізувати себе як авторку. Раніше актриса вже працювала в Європі — зокрема зняла стрічку "Хронологія води" у Латвії.