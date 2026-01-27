Слідом за багатьма знаменитостями: відома акторка із "Сутінків" залишає Голлівуд

Відома голлівудська актриса та зірка франшизи "Сутінки" Крістен Стюарт заявила, що розглядає можливість виїзду зі США через політичний курс Дональда Трампа. Про це вона розповіла в інтерв’ю The Times.

Крістен Стюарт (фото з відкритих джерел)

За словами актриси, у Голлівуді вона не відчуває достатньої творчої свободи для розвитку власної режисерської кар’єри. Стюарт звернула увагу на Європу як на простір, де можна спокійніше працювати над фільмами та повноцінно реалізувати себе як авторку. Раніше актриса вже працювала в Європі — зокрема зняла стрічку "Хронологія води" у Латвії.

"Я не можу вільно працювати в Америці. Але я не хочу повністю здаватися. Я хотіла б знімати фільми в Європі, а потім запихати їх в горло американському народу", — емоційно висловилася Крістен.

Окрім цього, актрису не влаштовує податкова політика, яку вона назвала одним із головних інструментів чинного президента США. На її думку, такий підхід Дональда Трампа може мати руйнівні наслідки для кіноіндустрії.

"Реальність повністю руйнується при Трампі. Але ми повинні взяти сторінку з його книги і створити реальність, в якій хочемо жити", — додала Стюарт.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року чимало американських знаменитостей заговорили про еміграцію або вже залишили США. Причиною вони називають політичні зміни та незгоду з курсом нової адміністрації.

Аналітики фіксували зростання інтересу до теми виїзду з країни ще в листопаді 2024 року: американці масово шукали інформацію про переїзд за кордон. Видання Business Insider тоді опублікувало добірку відомих персон, які вирішили змінити країну проживання через політичну ситуацію.