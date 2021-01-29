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Не узнать: звезда "Папиных дочек" кардинально сменила имидж

Артистка и раньше экспериментировала со своей шевелюрой, но на этот раз решилась на экстремально короткую стрижку

сегодня, 20:01
Автор:

Любовь Блажко

Звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович решилась на смелый эксперимент со своей внешностью. Так, на своей странице в социальных сетях она опубликовала снимок, на котором ее не сразу можно узнать. Девушка постриглась "под мальчика" и выбрила виски. 

Не узнать: звезда "Папиных дочек" кардинально сменила имидж

Мирослава Карпович. Фото: news-term.net

34-летняя Мирослава разместила результаты кардинального перевоплощения в личных Instagram-сторис. Знаменитость позирует толстовке универсального размера, джинсах и кедах. Сверху она надела коричневую дубленку. 

"Косы сбрила... Пацанчик", – подписала фотографию Карпович. 

Не узнать: звезда ”Папиных дочек” кардинально сменила имидж - фото 2

Это уже не первый раз, когда артистка экспериментирует со своим имиджем. Когда-то у нее были волосы средней длины, с каре и даже со стрижка "под горшок".

Мирослава Карпович является российской актрисой театра и кино, телеведущей и моделью. Слава и любовь зрителей пришли к ней после съемок в ситкоме "Папины дочки", где она сыграла одну из главных ролей – старшую дочь Марию Васнецову. 

Как сообщало издание "Комментарии", звезда "Папиных дочек" поделилась с поклонниками очередным пикантным фото. Звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович, которой СМИ приписывают роман с актером Павлом Прилучным, опубликовала на своей странице в социальных сетях свежий снимок. Поклонники мгновенно отреагировали на смелый образ актрисы, написав, что новый наряд ей очень идет. 

Так, соответствующую фотографию 34-летняя звезда разместила в Instagram. На ней она предстала в откровенном боди, которое выгодно подчеркнуло ее великолепную фигуру. Также на ней были балетки и белые гольфы. Сам снимок получился черно-белым, отчего образ Карпович кажется еще холоднее и уверенней, согласны? 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/ukr/show/people/zirka-tatusevih-dochok-obrizala-volossya-i-zrobila-strizhku-pid-hlopchika.htm
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