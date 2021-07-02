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Главная Новости Звезды персона Неожиданно: экс-жена Джонни Деппа стала мамой
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Неожиданно: экс-жена Джонни Деппа стала мамой

Американская актриса, бывшая супруга Джонни Деппа стала матерью, прибегнув к услугам суррогатного материнства

сегодня, 14:20
Автор:

Светлана Шкурупий

35-летняя актриса, звезда фильмов "Аквамен" и "Сумасшедшая езда" Эмбер Херд неожиданно объявила, что стала мамой.

Неожиданно: экс-жена Джонни Деппа стала мамой

Эмбер Херд | Jason Kempin | Getty Images

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала нежную фотографию, на которой позирует на кровати вместе со своим младенцем. Бывшая жена Джонни Деппа отметила, что еще 4 года назад решила, что хочет стать матерью и хотела сделать это на своих условиях. 

"Я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать об одной из самых важных аспектов нашей жизни таким образом. Я надеюсь, что мы подошли к тому моменту, когда отказ от замужества, для того чтобы стать матерью, стал нормой", — написала Эмбер под своим постом.

Актриса отметила, что ее дочь появилась на свет 8 апреля и зовут ее Уна Пейдж Херд. 

Издание Page Six, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что ребенка Эмбер Херд родила суррогатная мать, после того, как звезда "Аквамена" узнала, что не сможет самостоятельно родить малыша.

  

Напомним, что Эмбер Херд и ее бывший супруг Джонни Депп отличились своим скандальным разводом, который "подмочил" репутацию обеих звезд. Их разбирательства в суде продолжаются уже не первый год. Актриса обвинила звезду "Пиратов Карибского моря" в домашнем насилии, а тот не стал молчать и подал встречный иск за клевету в свой адрес. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что из-за развода с Джонни Деппом актрису Эмбер Херд могли лишить главной роли во второй части "Аквамена". В первую очередь, против участия актрисы в проекте, выступали поклонники звезды "Пиратов" Джонни Деппа. Они создали соответствующую петицию, где просили, чтобы Эмбер отстранили от работы в продолжении фильма-фэнтези. 


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