Неожиданное поведение Ди Каприо сделало его мемом: что именно он сказал на "Золотом глобусе" (ВИДЕО)

Леонардо Ди Каприо не забрал статуэтку на нынешней церемонии "Золотого глобуса", однако все равно стал звездой социальных сетей. Несколько секунд видео, снятое во время рекламной паузы, где актер эмоционально жестикулирует и что-то увлеченно объясняет собеседнице, мгновенно стало вирусным и породило волну мемов.

Леонардо ди Каприо. Фото из открытых источников

Ди Каприо был номинирован за роль в фильме Пола Томаса Андерсона "Одна битва за другой", который стал одним из триумфаторов вечера, одержав четыре награды. Сам актер, хоть и остался без награды, привлек внимание зрителей своим живым поведением в зале. Пользователи в соцсетях пытались угадать, о чем именно актер так эмоционально говорил.

К расшифровке видео подключились даже эксперты по чтению по губам. По одной из самых популярных версий, Ди Каприо обсуждал анимационный проект "Кейпоп-охотницы на демонов", шутя о реакции собеседницы.

"Я смотрел на тебя в момент кей-поп штук. А ты такая: "Это что? Кей-поп? О, это они"", — рассказала читательница по губам то, что сказал Ди Каприо на видео.

Эту интерпретацию впоследствии подтвердила актриса Тейяна Тейлор, получившая "Золотой глобус" за роль второго плана за фильм "Одна битва за другой". Она призналась, что именно с ней Ди Каприо говорил через стол.

По словам Тейлор, разговор действительно касался мультфильма "Кейпоп-охотницы на демонов", который обожают ее дети. Именно эту реакцию Ди Каприо в соцсетях окрестили "первым мемом 2026 года".

