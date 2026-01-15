Несподівана поведінка Ді Капріо зробила його мемом: що саме він сказав на "Золотому глобусі" (ВІДЕО)

Леонардо Ді Капріо не забрав статуетку на цьогорічній церемонії "Золотого глобуса", однак усе одно став зіркою соціальних мереж. Кількасекундне відео, зняте під час рекламної паузи, де актор емоційно жестикулює та щось захоплено пояснює співрозмовниці, миттєво стало вірусним і породило хвилю мемів.

Леонардо ді Капріо. Фото з відкритих джерел

Ді Капріо був номінований за роль у фільмі Пола Томаса Андерсона "Одна битва за іншою", який став одним із тріумфаторів вечора, здобувши чотири нагороди. Сам актор, хоч і залишився без нагороди, привернув увагу глядачів своєю жвавою поведінкою в залі. Користувачі у соцмережах намагалися відгадати, про що саме актор так емоційно говорив.

До розшифрування відео долучилися навіть експерти з читання по губах. За однією з найпопулярніших версій, Ді Капріо обговорював анімаційний проєкт "Кейпоп-мисливиці на демонів", жартуючи з реакції співрозмовниці.

"Я дивився на тебе в момент кей-поп штук. А ти така: "Це що? Кей-поп? О, це вони"", — розповіла читачка по губах те, що сказав Ді Капріо на відео.

Цю інтерпретацію згодом підтвердила акторка Тейяна Тейлор, яка отримала "Золотий глобус" за роль другого плану за фільм "Одна битва за іншою". Вона зізналася, що саме з нею Ді Капріо говорив через стіл.

За словами Тейлор, розмова справді стосувалася мультфільму "Кейпоп-мисливиці на демонів", яку обожнюють її діти. Саме цю реакцію Ді Капріо в соцмережах охрестили "першим мемом 2026 року".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про найгірший фільм у кар'єрі Ді Капріо. Актор зізнався, про яку роль шкодує найбільше.

Також "Коментарі" писали, що Ді Капріо на початку кар’єри мав отримати сценічний псевдонім. Як могли назвати актора.