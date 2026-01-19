Неправильно лечили: родные впервые рассказали, почему умерла легендарная украинская тренерша

Легендарная украинская художественная гимнастка, Герой Украины и заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина скончалась после перенесенного заболевания COVID-19.

Альбина Дерюгина (фото из открытых источников)

В интервью Дмитрию Гордону дочь спортсменки – президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина – заявила, что лечение ее матери было неправильным.

"Мы всю жизнь прожили вместе с мамой, и сейчас мне ее не хватает", – сказала Ирина.

Она призналась, что смерть матери дается ей очень тяжело.

"Да. Это было ужасно. При том, знаете, когда в 90 лет мама с хорошими анализами, и ушел COVID-19. Я была за границей, и у мамы поднялась температура. Я не хочу даже говорить, но маму неправильными методами лечения доказали", – сказала Ирина Ивановна.

Также она добавила, что даже через два года боль утраты не уменьшается.

"Да. Это ужас. Это ужас! Вот мамы два года нет – тяжело. Вот такая вот ситуация", – призналась Дерюгина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярная украинская гимнастка и тренер Ирина Дерюгина рассказала о шокирующем эпизоде, который произошел в начале полномасштабного вторжения России в Украину. По ее словам, ей написала сообщение российская гимнастка Алина Кабаева.

Как призналась тренер, Кабаева вместе со своей наставницей — главной тренершей сборной РФ по художественной гимнастике Ириной Винер — послали ей поздравления с днем рождения матери.

"Самое страшное было то, что 16 марта я получила поздравление маме с днем рождения от Кабаевой и от этой — Винер. Люди вообще без ума", — сказала Дерюгина.

Гордон уточнил, идет ли речь именно о периоде активной фазы войны.

"Да. 16 марта", — подтвердила Ирина Дерюгина.













