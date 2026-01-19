Неправильно лечили: родные впервые рассказали, почему умерла легендарная украинская тренерша

Рубрики
Лиля Воробьева
Легендарная украинская художественная гимнастка, Герой Украины и заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина скончалась после перенесенного заболевания COVID-19.
Альбина Дерюгина (фото из открытых источников)
В интервью Дмитрию Гордону дочь спортсменки – президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина – заявила, что лечение ее матери было неправильным.
Она призналась, что смерть матери дается ей очень тяжело.
Также она добавила, что даже через два года боль утраты не уменьшается.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярная украинская гимнастка и тренер Ирина Дерюгина рассказала о шокирующем эпизоде, который произошел в начале полномасштабного вторжения России в Украину. По ее словам, ей написала сообщение российская гимнастка Алина Кабаева.
Как призналась тренер, Кабаева вместе со своей наставницей — главной тренершей сборной РФ по художественной гимнастике Ириной Винер — послали ей поздравления с днем рождения матери.
Гордон уточнил, идет ли речь именно о периоде активной фазы войны.