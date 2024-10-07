Несмотря на запрет: Алла Пугачева нашла способ проститься со своим другом в Москве

Алла Пугачева, публично выражавшая свое неприятие войны России против Украины и покинувшая страну, все же выразила соболезнования в связи со смертью российского артиста и композитора Вячеслава Добрынина. Певица отправила в Москву венок на похороны композитора, состоявшегося на Троекуровском кладбище.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

На ленте венка было написано: "Навсегда в моей душе. Алла Пугачева". Хотя Пугачева не смогла лично прибыть на церемонию прощания, ее жест привлек внимание российских СМИ, которые активно освещали событие, акцентируя на том, что, несмотря на политическую позицию, певица не осталась равнодушной к потере близкого коллеги по сцене.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России внезапно скончался известный композитор и певец. 1 октября в одной из московских больниц скончался народный артист России Вячеслав Добрынин. Ему было 78 лет. О смерти артиста сообщила его жена Ирина, отметив, что он скончался в 10 утра.

Несколько дней назад Добрынин был госпитализирован в одну из клиник Москвы, и, по предварительным данным, причиной его смерти стал инсульт. Раньше у артиста уже было два инсульта. Вячеслав Добрынин был известным русским композитором, эстрадным певцом и автором многих популярных песен, таких как "Ягода малина", "Синий туман" и "Рыжий конь". Также он написал музыку к нескольким кинофильмам, в частности к украинскому фильму "Приморский бульвар".

Также "Комментарии" писали о том, что Пугачева раскрыла причину своей музыкальной тишины. Популярная советская и российская певица Алла Пугачева заявила, что имеет барьер, из-за которого не может петь последние 15 лет. По ее словам, это происходит из-за того, что "где-то стреляет".

