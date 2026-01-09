Неузнаваемая певица, изменившая Украине, появилась со вставными зубами и вспомнила Бога на фоне Кремля

Певица Таисия Повалий, после бегства из Украины открыто поддерживающая российское вторжение, опубликовала новое видео, в котором продемонстрировала новые вставные зубы и обратилась к религиозной тематике.

Таисия Повалий (фото из открытых источников)

Ответный ролик артистка разместила на своей странице в Instagram. В видео, снятом на фоне Кремля, Повалий двигается под свою новую композицию, меняя лишь несколько локаций. Зрительно клип выглядит крайне просто: минимум монтажа, отсутствие постановки и очевидно скромный бюджет — создается впечатление, что ролик снимали почти на камеру смартфона.

Примечательно, что исполнительница, публично поддерживающая действия страны-агрессора, представит песню под названием "С Богом". В тексте композиции раздаются мотивы смирения и заверения, что "все будет хорошо" с акцентом на божественную поддержку.

Видео уже вызвало волну обсуждений в соцсетях — как из-за его содержания, так и из-за контраста между религиозной риторикой и политической позицией певицы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известный украинский юморист Евгений Кошевой поделился неожиданной версией того, кто именно мог помочь выезду Таисии Повалий из Украины. В интервью ISLNDTV он предположил, что с певицей мог контактировать сбежавший экспрезидент Виктор Янукович.

По словам Кошевого, Янукович вполне мог обезопасить свою любимую артистку, что оставаться в Украине для нее становится опасно.

Евгений уверен, что бывший президент мог пообещать Повалий не только безопасность, но и поддержку со стороны российской верхушки. Певица, которая, по его мнению, всегда стремилась к финансовой выгоде, воспользовалась такой возможностью.





