Невпізнанна співачка, яка зрадила Україну, з'явилася із вставними зубами та згадала Бога на фоні Кремля
Невпізнанна співачка, яка зрадила Україну, з'явилася із вставними зубами та згадала Бога на фоні Кремля

Повалій стрибає під свій новий трек, і змінюється лише три локації.

9 січня 2026, 23:50
Лиля Воробьева

 Співачка Таїсія Повалій, яка після втечі з України відкрито підтримує російське вторгнення, опублікувала нове відео, у якому продемонструвала нові вставні зуби та звернулася до релігійної тематики.

Невпізнанна співачка, яка зрадила Україну, з'явилася із вставними зубами та згадала Бога на фоні Кремля

Таїсія Повалій (фото з відкритих джерел)

Відповідний ролик артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram. У відео, знятому на тлі Кремля, Повалій рухається під власну нову композицію, змінюючи лише кілька локацій. Візуально кліп виглядає вкрай просто: мінімум монтажу, відсутність постановки й очевидно скромний бюджет — складається враження, що ролик знімали майже на камеру смартфона.

Примітно, що виконавиця, яка публічно підтримує дії країни-агресора, презентує пісню під назвою "З Богом". У тексті композиції лунають мотиви смирення й запевнення, що "все буде добре", з акцентом на божественну підтримку.

Невпізнанна співачка, яка зрадила Україну, з'явилася із вставними зубами та згадала Бога на фоні Кремля - фото 2

Відео вже викликало хвилю обговорень у соцмережах — як через його зміст, так і через контраст між релігійною риторикою та політичною позицією співачки.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  відомий український гуморист Євген Кошовий поділився несподіваною версією того, хто саме міг посприяти виїзду Таїсії Повалій з України. В інтерв’ю ISLNDTV він припустив, що зі співачкою міг контактувати експрезидент-утікач Віктор Янукович.

За словами Кошового, Янукович цілком міг застерегти свою улюблену артистку, що залишатися в Україні для неї стає небезпечно.

Євген переконаний, що колишній президент міг пообіцяти Повалій не лише безпеку, а й підтримку з боку російської верхівки. Співачка, яка, на його думку, завжди прагнула фінансової вигоди, скористалася такою можливістю.
 


 

 



