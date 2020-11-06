"Невероятная моя Лидочка!": Каменских трогательно поздравила маму с днем рождения

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Любовь Блажко
Популярная украинская исполнительница на своей странице в социальных сетях сообщила, что у ее самого близкого и родного человека сегодня день рождения. Так, Настя не пожалела ласковых слов и трогательно поздравила маму с праздником.
Настя Каменских. Фото: championat.com
Каменских опубликовала милый семейный снимок, на котором они с мамой стоят в обнимку и искренне улыбаются. Стоит отметить, что артистка сильно похожа на свою маму, ведь у нее такие же роскошные кудрявые волосы.
Присоединились к поздравлениям и фанаты певицы, пожелав ее маме крепкого здоровья, а также большого счастья и много-много любви. Известно, что Лидия сегодня отмечает свое 65-летие. И совершенно очевидно, что именинница выглядит молодой и счастливой, а года идут ей только на пользу.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, Настя Каменских призналась, что помогает ей всегда выглядеть красиво. Эффектная представительница украинского шоу-бизнеса всегда имеет ухоженный и отдохнувший вид. А все потому, что у Насти есть несколько бьюти-секретов, которые помогают ей оставаться красивой.
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