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Главная Новости Звезды персона "Невероятная моя Лидочка!": Каменских трогательно поздравила маму с днем рождения
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"Невероятная моя Лидочка!": Каменских трогательно поздравила маму с днем рождения

Мама известной певицы сегодня отмечает 65-летие

сегодня, 16:51
Автор:

Любовь Блажко

Популярная украинская исполнительница на своей странице в социальных сетях сообщила, что у ее самого близкого и родного человека сегодня день рождения. Так, Настя не пожалела ласковых слов и трогательно поздравила маму с праздником.

"Невероятная моя Лидочка!": Каменских трогательно поздравила маму с днем рождения

Настя Каменских. Фото: championat.com

"Какое счастье, что именно ты — моя Мама! Добрая, весёлая, красивая, современная, любящая, невероятная, моя Лидочка! Я поздравляю тебя с твоим днём рождения! Единственное, что я тебе желаю — это здоровья! Чтоб ты прожила ещё много много лет! Все остальное мы организуем. Я тебя люблю", — написала знаменитость. 

Каменских опубликовала милый семейный снимок, на котором они с мамой стоят в обнимку и искренне улыбаются. Стоит отметить, что артистка сильно похожа на свою маму, ведь у нее такие же роскошные кудрявые волосы. 

Присоединились к поздравлениям и фанаты певицы, пожелав ее маме крепкого здоровья, а также большого счастья и много-много любви. Известно, что Лидия сегодня отмечает свое 65-летие. И совершенно очевидно, что именинница выглядит молодой и счастливой, а года идут ей только на пользу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Настя Каменских призналась, что помогает ей всегда выглядеть красиво. Эффектная представительница украинского шоу-бизнеса всегда имеет ухоженный и отдохнувший вид. А все потому, что у Насти есть несколько бьюти-секретов, которые помогают ей оставаться красивой.



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Источник: https://www.instagram.com/p/CHPLk5njssM/
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