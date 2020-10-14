Невероятная русалка: Леся Никитюк повеселила поклонников забавным фото с отдыха

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Любовь Блажко
Популярная украинская телеведущая не перестает удивлять своих поклонников. На этот раз она опубликовала на своей странице в Instagram забавное фото с отдыха, которое за несколько часов собрало тысячи лайков. Об этом пишет издание 24tv.
Леся Никитюк. Фото: 24tv.ua
Леся не боится выставлять напоказ смешные фото, поэтому регулярно радует своих фанатов. Так, на снимке она позирует в купальнике, а ее ноги прикрыты огромным куском рыбы. Такое смелое решение моментально превратило Никитюк в русалку.
Известно, что сейчас телеведущая отдыхает в Турции. Она решила не терять время зря, и затеяла на своей странице розыгрыш. Победитель сможет выиграть бесплатную путевку на двоих.
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