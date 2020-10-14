Невероятная русалка: Леся Никитюк повеселила поклонников забавным фото с отдыха

Популярная украинская телеведущая не перестает удивлять своих поклонников. На этот раз она опубликовала на своей странице в Instagram забавное фото с отдыха, которое за несколько часов собрало тысячи лайков. Об этом пишет издание 24tv.

Леся Никитюк. Фото: 24tv.ua

Леся не боится выставлять напоказ смешные фото, поэтому регулярно радует своих фанатов. Так, на снимке она позирует в купальнике, а ее ноги прикрыты огромным куском рыбы. Такое смелое решение моментально превратило Никитюк в русалку.

Известно, что сейчас телеведущая отдыхает в Турции. Она решила не терять время зря, и затеяла на своей странице розыгрыш. Победитель сможет выиграть бесплатную путевку на двоих.





"Лайкайте этот пост, отмечайте в комментариях человека, с которым бы хотели отдохнуть и через 24 часа я выберу победителя. Не благодарите! Жду ваши смешные фотки", — написала Леся.



Напомним, Леся Никитюк похвасталась стильным осенним образом. Телеведущая опубликовала несколько фотографий на фоне красивой локации, где позирует в легком длинном платье с цветочным принтом и эффектным разрезом, который идеально подчеркивает ее стройные длинные ноги. Свой образ она дополнила классическим тренчем бежевого цвета, высокими сапогами, легкой укладкой и аксессуарами.

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