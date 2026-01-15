Российская исполнительница Лариса Долина, которая в последнее время стала известной из-за громкой истории с продажей квартиры в Москве, снова не смогла выступить с концертом.

Лариса Долина (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские медиа, запланированное на яростное выступление путинистки в Санкт-Петербурге в очередной раз отменили.

Первоначально концерт должен был состояться 25 февраля. В БКЗ "Октябрьский" сообщают, что новой датой определено 15 ноября.

"Концерт переносится на 15 ноября 2026 года. Билеты с датой 25 февраля 2026 года действительны. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", — сообщила концертная площадка.

По количеству реализуемых билетов видно, что до полного зала еще далеко. Вероятно, как и в случае выступления в террористической Москве, этот концерт также могут окончательно отменить.

Ранее стало известно, что после продажи своей квартиры Долина передала все вырученные средства мошенникам. Впоследствии она сменила позицию и решила обжаловать соглашение в суде. Таким образом покупательница фактически осталась и без жилья, и без денег. Суд принял решение в пользу скандальной певицы, однако со временем Верховный суд РФ это решение отменил.

Эта ситуация повлекла за собой значительный резонанс в обществе, после чего концерты Долиной начали массово снимать с афиш. На те же выступления, которые оставались в графике, зрители практически перестали покупать билеты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российскую певицу Ларису Долину, ставшую известной из-за аферы с продажей квартиры в Москве, планируют принудительно выселить из жилья. По информации российских СМИ, у пострадавшей от квартирной аферы Полины Лурье лопнуло терпение, после чего она подала заявление о принудительном выселении путинистки.

Ранее представитель Долиной отказывался подписывать акт приемки-передачи жилья, аргументируя это тем, что сама певица не уехала вовремя. Несмотря на то, что все установленные сроки для освобождения московской квартиры для Ларисы уже истекли, она не стала завершать переезд и внезапно покинула Россию. Впоследствии выяснилось, что артистка находится в ОАЭ, где наслаждается теплом, в то время как проблемы человека, пострадавшего от квартирной аферы, его не волнуют.

