Співачку з Одеси після втечі з РФ позбавлять квартири в Москві: нові подробиці гучного скандалу

Російську співачку Ларису Доліну, яка стала відомою через аферу з продажем квартири в Москві, планують примусово виселити з житла. За інформацією російських ЗМІ, у потерпілої від квартирної афери Поліни Лурьє урвався терпець, після чого вона подала заяву про примусове виселення путіністки.

Лариса Доліна (фото з відкритих джерел)

Раніше представник Доліної відмовлявся підписувати акт приймання-передачі житла, аргументуючи це тим, що сама співачка не виїхала вчасно. Попри те, що всі встановлені строки для звільнення московської квартири для Лариси вже минули, вона не стала завершувати переїзд і раптово залишила Росію. Згодом з’ясувалося, що артистка перебуває в ОАЕ, де насолоджується теплом, тоді як проблеми людини, яка постраждала від квартирної афери, її не хвилюють.

"Співачка не змогла звільнити квартиру в Хамовниках в строк, і процедуру перенесли на не раніше 20 січня. Причина — Доліна поїхала в Абу-Дабі разом з дочкою і онукою, в один з кращих готелів ОАЕ", — повідомляють ЗМІ.

У цей час у Поліни Лурьє вичерпалося терпіння, і вона вирішила діяти рішуче, а саме домагатися силового виселення путіністки. Покупчиня квартири звернулася до судових приставів і сподівається, що ті нарешті звільнять придбане житло. Водночас друзі Доліної з насмішкою реагують на її спроби.

"Лариса Олександрівна достатньо настраждалася через брудний піар цих людей, вона має право відпочити. Вона ж не просто так вилетіла з Росії, все було юридично узгоджено, ніяких проблем не повинно було виникнути, а в цей час ці жінки бігають і обмовляють її", — заявив наближений до путіністки джерело.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Лариса Доліна, яка опинилася в центрі гучного скандалу через аферу з продажем квартири в Москві, схоже, вирішила йти до кінця й не повертати житло законній власниці. Як повідомляють російські ЗМІ, путіністка залишила територію РФ, так і не передавши ключі покупчині.