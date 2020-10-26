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Главная Новости Звезды персона "Ноги лучше, чем у Каменских": Влад Яма удивил фанатов женским образом
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"Ноги лучше, чем у Каменских": Влад Яма удивил фанатов женским образом

Яма в социальной сети обнародовал фотографию, которая вызвала небывалый ажиотаж среди пользователей

сегодня, 18:10
Автор:

Любовь Блажко

Популярный украинский хореограф частенько делится со своими поклонниками личными фотографиями, собирая множество лайков и комментариев. На этот раз он удивил фанатов ярким снимком, на котором позирует в коротком женском платье и колготках в сетку, передает издание newsyou.

"Ноги лучше, чем у Каменских": Влад Яма удивил фанатов женским образом

Влад Яма. Фото: pravda.if.ua

Так, опубликованный кадр вызвал настоящий фурор среди подписчиков танцора. Известно, что 24 октября на канале 1+1 вышел новый выпуск развлекательного шоу "Маскарад". В программе звезды украинского шоу-бизнеса примеряют на себя новые наряды, за которыми скрывается конкретный персонаж. Владу Яме досталась роль Насти Каменских, с которой он великолепно справился.  


Стоит отметить, что кроме эффектного женского наряда, Яма также не побоялся примерять блестящие босоножки на небольшом каблуке. А дополнил свой образ он длинными кудряшками. 

Поклонники просто не могли не оценить такого смелого эксперимента, поэтому засыпали Влада комплиментами. Некоторые даже сравнили его с Каменских, написав, что его ноги даже лучше, чем в украинской артистки. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Влад Яма впервые показал лицо сына. Звездный хореограф взял сына на проект, чтобы тот помогал ему угадывать, кто из звезд спрятался за ярким костюмом вымышленного персонажа. Стоит отметить, что Леон охотно согласился помочь папе в этом нелегком деле. 


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