"Ноги лучше, чем у Каменских": Влад Яма удивил фанатов женским образом

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Любовь Блажко
Популярный украинский хореограф частенько делится со своими поклонниками личными фотографиями, собирая множество лайков и комментариев. На этот раз он удивил фанатов ярким снимком, на котором позирует в коротком женском платье и колготках в сетку, передает издание newsyou.
Влад Яма. Фото: pravda.if.ua
Так, опубликованный кадр вызвал настоящий фурор среди подписчиков танцора. Известно, что 24 октября на канале 1+1 вышел новый выпуск развлекательного шоу "Маскарад". В программе звезды украинского шоу-бизнеса примеряют на себя новые наряды, за которыми скрывается конкретный персонаж. Владу Яме досталась роль Насти Каменских, с которой он великолепно справился.
Стоит отметить, что кроме эффектного женского наряда, Яма также не побоялся примерять блестящие босоножки на небольшом каблуке. А дополнил свой образ он длинными кудряшками.
Поклонники просто не могли не оценить такого смелого эксперимента, поэтому засыпали Влада комплиментами. Некоторые даже сравнили его с Каменских, написав, что его ноги даже лучше, чем в украинской артистки.
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