Новая «Холостячка» похвасталась безупречной фигурой (ФОТО)

Главная героиня второго сезона романтического шоу "Холостячка" Злата Огневич поделилась серией новых снимков, на котором позирует в изысканном черном платье.

Злата Огневич. Фото: @zlata.ognevich

На своей странице в Instagram 35-летняя украинская исполнительница опубликовала фотографии, сделанные на пешеходном мосту в Киеве. Злата Огневич позирует в роскошном платье черного цвета, задекорированном пайетками. Наряд звезды идеально подчеркивает ее стройную фигуру и длинные ноги. Свой образ новая "Холостячка" страны дополнила туфлями-лодочками черного цвета на высоком каблуке, волосы она уложила в локоны, а на лице сделала эффектный вечерний макияж. Из украшений для своего look она выбрала массивные серьги с камнями.

В своей публикации, которая за несколько часов собрала более пяти тысяч лайков, артистка отметила любимые места в столице, где, по ее мнению, всегда спокойно, легко и комфортно. Поклонники по достоинству оценили новые кадры знаменитости: "Красавица", "Очень-очень красивая", "Куколка", "Какая красивая", "Вы как лето — прекрасны!", "Нереальная, вы — целая вселенная, наполненная красотой", — отметили фолловеры.





Напомним, что популярная певица Злата Огневич опубликовала в Instagram серию новых фотографий и продемонстрировала один из главных трендов этого лета — платок. Артистка сфотографировалась на деревянном причале в Киеве.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная украинская артистка Настя Каменских поделилась снимками с новой фотосессии, впечатлив своей утонченной фигурой. Исполнительница опубликовала кадры, на которых позирует в образе мексиканки. Каменских выбрала для фотосессии красивое прозрачное платье-рыбку с вышивкой.

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