Настя Каменских в образе мексиканки впечатлила фигурой (ФОТО)

Известная украинская артистка Настя Каменских любит примерять различные образы и позировать в роскошных нарядах. Недавно знаменитость поделилась снимками с новой фотосессии, впечатлив своей утонченной фигурой.

Настя Каменских / Фото: @kamenskux

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала снимки, на которых позирует в образе мексиканки. Каменских выбрала для фотосессии красивое прозрачное платье-рыбка с вышивкой, которое идеально подчеркивало ее пышный бюст, стройную талию и длинные ноги. Свой образ певица дополнила массивным золотистым обручем, серьгами, зелеными туфлями-лодочкам и на каблуке, а также макияжем в коричневом оттенке, который подчеркнул ее естественную красоту.

Исполнительница отметила, что эффектные кадры были сделаны фотографом Алексом Кордова в одном из самых красивых районов столицы Мексики — Койоакан.

Фолловеры Насти оценили ее новый образ по достоинству: "Вау, очень красиво", "Красивая и всегда разная", "Очень красивое платье и Настя", "Шикарная", "Шикарный образ! Вам очень он идет", "Настя, как можно бить такой шикарной и талантливой", — отметили поклонники.





Напомним, что популярная исполнительница Настя Каменских порадовала подписчиков солнечной фотографией в купальнике. Знаменитость решила воспользоваться хорошей погодой и позагорать на заднем дворе своего дома. Для отдыха она выбрала бикини лимонного цвета.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская артистка Настя Каменских (NK) продемонстрировала новый образ с сумочкой от элитного бренда Prada, стоимость которой, по информации журналистов, составляет почти 38 тысяч гривен.

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