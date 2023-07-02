Новая информация о состоянии здоровья Мадонны: не может встать с постели

После осложнений во время изнурительных тренировок состояние здоровья Мадонны не становится лучше. Известная певица не может встать с кровати и блюет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание TMZ.

Американская певица Мадонна. Фото из открытых источников

Мадонна в конце июня была госпитализирована из-за того, что потеряла сознание в своей квартире в Нью-Йорке. Певица интенсивно готовилась к своему новому музыкальному туру "Celebration Tour", который должен был стартовать 15 июля с канадского города Ванкувер. Партнеры и коллеги указывают, что 64-летняя певица утомительно готовилась по 12 часов в день к своему шоу.

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Оказалось, что Мадонна была госпитализирована из-за серьезной бактериальной инфекции, однако после временного улучшения звезду выписали домой. Издание TMZ утверждает, что со временем состояние звезды ухудшилось.

"Мадонна стремительно блюет и больше не встает с постели. Она до сих пор борется с последствиями болезни. Инфекция наносит вред ее телу", — сообщает издание о состоянии певицы.

Инсайдеры TMZ указывают, что Мадонна страдала болезнью более месяца до госпитализации, однако держала это в тайне, чтобы не отменять свой тур. Однако, теперь многолетний менеджер Мадонны Гай Осири сообщил, что "Celebration Tour" приостановлен, пока состояние здоровья звезды не улучшится.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский актер вышел в горы несколько месяцев назад и скрылся. Туристы в этом районе обнаружили человеческие останки. Следователи идентифицировали и подтвердили смерть актера.

Также "Комментарии" писали, что датская королева отказалась от вредной привычки с которой жила с 17 лет.