Новому альбому Канье Уэста посвятили коллекцию одежды

На днях в музыкальном мире произошло долгожданное событие: американский рэп-исполнитель Канье Уэст после многочисленных анонсов наконец представил свой десятый студийный альбом под названием "Donda". Ну а вслед за долгожданной пластинкой вышла и новая коллекция мерчу.

Канье Уэст / Фото: AP Photo / Michael Wyke

Известно, что автором новой коллекции стал дизайнер известного бренда Balenciaga Демна Гвасалия, который был креативным директором всех презентаций нового альбома Канье. В честь его релиза он разработал линию мерча, ставшей коллаборацией между рэпером и французским брендом.

В нее вошли кепка с названием пластинки, балаклава и двухслойные футболки с коротким и длинным рукавом с принтами. На них изображены дом рэпера, надпись 2024 с мечом и фото дочери исполнителя. Все вещи были изготовлены в США, а приобрести их уже можно на официальном сайте Канье Уэста. Лонгсливы обойдутся поклонникам в 200 долларов, кепка — в 60 долларов, маска — в 160 долларов.

Напомним, что 44-летний американский рэп-исполнитель Канье Уэст решил сменить имя и уже подал соответствующее заявление в суд Лос-Анджелеса. По информации издания People, известный музыкант хочет, чтобы вместо Канье Уэста его называли "Йе" (Ye). Рэпер не стал комментировать, почему принял такое решение, указав лишь, что делает это "по личным причинам".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что свой новый альбом "Donda" американский рэпер Канье Уэст презентовал в июле 2021 года на стадионе в Атланте для небольшого числа гостей. И после мероприятия на eBay появилось объявление, в котором продавался пакет с воздухом, собранный на этом концерте.

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