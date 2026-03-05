Новые фото Меган Фокс в стрингах вызвали волну слухов о пластике

Голливудская актриса Меган Фокс после продолжительной паузы снова активизировалась в Instagram и сразу привлекла внимание поклонников. 39-летняя звезда опубликовала серию откровенных фотографий в черном наряде. Фото быстро разлетелись по сети и спровоцировали дискуссию о возможных косметических вмешательствах.

Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox

Меган Фокс выложила серию фотографий в Instagram в укороченной футболке, черных колготках к бедрам, а также в черных стрингах и туфлях на высоком каблуке.

Из-за ракурса фото и ягодицы звезды пользователи сети предположили, что актриса могла прибегнуть к процедуре BBL – это популярная косметическая операция по моделированию форм, сочетающая липосакцию и липофиллинг.

Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox

Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox

Несмотря на большое количество положительных комментариев, были и критические, в частности: "Откуда у тебя такая пятая точка?"; "Искусственная попа у Меган была вопросом времени"; "Она еще долго держалась"; "Тебя столько времени не было онлайн, потому что ты отходила после операции?"; "Это не Меган. Это клон"; "Сгенерировано искусственным интеллектом?".

Сама Меган Фокс ранее открыто говорила об отдельных пластических операциях и косметических процедурах. Актриса подтверждала маммопластику, ринопластику и использование инъекционных процедур, в частности филеров и ботокса. Меган также неоднократно подчеркивала, что ее внешность, это также результат макияжа, освещения и генетики.

