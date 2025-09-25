Новый фаворит Кремля опозорился: в России разносят его выступление в пух и прах

Рубрики
Лиля Воробьева
Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов), открыто поддерживающий террористическое вторжение РФ в Украину и оконфузившийся на плачевном музыкальном конкурсе "Интервидение", вызвал ярость у своего автора песни и коллеги-пропагандиста Максима Фадеева.
Певец shaman (фото из открытых источников)
Продюсер опубликовал большой пост в своем Instagram, где подверг резкой критике выступление Дронова.
Он добавил, что SHAMAN не справился с задачей и сфальшив в кульминации.
Фадеев признал, что сам конкурс ничтожен, и выразил сожаление, что даже его не смогли подготовить должным образом. "В нынешних условиях наша страна не может позволить себе даже малейшей ошибки. Нас будут рассматривать под микроскопом, выискивая и выпячивая любой промах. А здесь сам Бог велел", – написал он.
Продюсер также упомянул решение SHAMAN'а отказаться от оценок жюри: "Об отказе Ярослава от оценок жюри – для меня это стало неожиданностью, поскольку я думал, что пишу песню для участника конкурса, а не для приглашенной звезды. В этом случае песня точно была бы другой", – подытожил Фадеев.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер Станислав Садальский раскритиковал певца Shaman, открыто поддерживающего войну против Украины, назвав его предателем. По сообщениям российских СМИ, причиной недовольства стало то, что артист отказался от участия в голосовании на конкурсе "Интервидение". Садальский считает, что таким поведением певец обесчестил Россию перед миром, тогда как победителем, по его мнению, должен стать представитель Вьетнама Дик Фук.
"Голос исполнителя сильный, выжал все как лимон. Мелодия современная, динамичная. И оформление было на высоте. 100% победитель", — заявил Садальский.