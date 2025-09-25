Новий фаворит Кремля зганьбився: у Росії розносять його виступ у пух і прах

Російський співак SHAMAN (Ярослав Дронов), який відкрито підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну та осоромився на жалюгідному музичному конкурсі "Інтербачення", викликав лють у свого автора пісні та колеги-пропагандиста Максима Фадєєва.

Співак shaman (фото з відкритих джерел)

Продюсер опублікував великий пост у своєму Instagram, де різко розкритикував виступ Дронова.

"Я розчарований. Річ у тім, що пісня Прямо по сердцу вокально дуже складна. Її партитура вимагає максимальної концентрації і, що важливіше, фізіологічного спокою. І тут виникає питання: навіщо артиста з такою складною вокальною партитурою підвішувати на ниточку, змушувати бігти, спускатися, створювати йому каскадерські умови? Який у цьому був сенс, що ми хотіли показати? Фізичну витривалість? Але ми ж на пісенному конкурсі", – обурився Фадєєв.

Він додав, що SHAMAN не впорався із завданням та сфальшив у кульмінації.

"У кульмінації, заради якої все і затівалося, не прозвучала та сама нота – була очевидна розбіжність гармонії і мелодії. Крім цього, я помітив метричну розбіжність фонограми і вокалу", – заявив продюсер.

Фадєєв визнав, що сам конкурс є нікчемним, і висловив жаль, що навіть його не змогли підготувати належним чином. "У нинішніх умовах наша країна не може дозволити собі навіть найменшої помилки. Нас розглядатимуть під мікроскопом, вишукуючи і випинаючи будь-який промах. А тут сам Бог велів", – написав він.

Продюсер також згадав про рішення SHAMAN’а відмовитися від оцінок журі: "Про відмову Ярослава від оцінок журі – для мене це стало несподіванкою, оскільки я думав, що пишу пісню для учасника конкурсу, а не для запрошеної зірки. У цьому випадку пісня точно була б іншою", – підсумував Фадєєв.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський актор Станіслав Садальський розкритикував співака Shaman, який відкрито підтримує війну проти України, назвавши його зрадником. За повідомленнями російських медіа, причиною невдоволення стало те, що артист відмовився від участі в голосуванні на конкурсі "Інтербачення". Садальський вважає, що такою поведінкою співак зганьбив Росію перед світом, тоді як переможцем, на його думку, мав стати представник В’єтнаму Дик Фук.

"Голос виконавця сильний, вичавив усе як лимон. Мелодія сучасна, динамічна. І оформлення було на висоті. 100% переможець", — заявив Садальський.

