Новый Коннор Маклауд: Генри Кавилл показал первое фото по перезапуску "Горца"

Генри Кавилл впервые открыл занавес своего образа бессмертного шотландского воина Коннора Маклауда в предстоящем перезапуске культового фильма "Горец". Актер опубликовал в соцсетях первые снимки в костюме героя, назвав работу над проектом "увлекательным путешествием" и особым моментом в карьере. Для фанатов это стало долгожданным подтверждением того, что перезапуск фильма наконец-то приобрел реальные очертания.

Фото: Кристофер Ламберт из фильма "Горец" и Генри Кавилл из сериала "Ведьмак"

Режиссером новой версии "Горца" выступает Чед Стахельски, известный по франшизе "Джон Вик", что сразу задало высокие ожидания визуального стиля и боевых сцен. Съемки должны были стартовать еще осенью, однако были отложены после травмы Кавилла во время тренировок.

В целом, производство проекта сопровождали многочисленные задержки. Работа над перезапуском "Горца" продолжается с 2008 года. И кроме травмы Кавилла задерживалось также из-за забастовки сценаристов в Голливуде и коронавируса.

Генри Кавилл в роли Коннора Маклауда

Впервые Кавилл был объявлен на роль Маклауда еще в 2021 году, вместе с его коллегами-звездами, включая Карен Гиллан, Дэйва Батисту, Рассела Кроу и Джереми Айронса.

Основные съемки "Горца" начались 28 января 2026 года в Шотландии. Команда планирует активно использовать натурные локации, в частности, в районе Глен-Коу, где уже объявлен кастинг для местных статистов. Известно, что оператором стал Дан Лаустсен, ранее работавший над масштабными международными проектами.

Несмотря на активную фазу производства, дата выхода фильма "Горец" пока не объявлена.

