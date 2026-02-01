Новий Коннор Маклауд: Генрі Кавілл показав перше фото з перезапуску "Горця"

Генрі Кавілл уперше відкрив завісу свого образу безсмертного шотландського воїна Коннора Маклауда у майбутньому перезапуску культового фільму "Горець". Актор опублікував у соцмережах перші знімки в костюмі героя, назвавши роботу над проєктом "захопливою подорожжю" та особливим моментом у кар’єрі. Для фанатів це стало довгоочікуваним підтвердженням того, що перезапуск фільму нарешті набув реальних обрисів.

Фото: Крістофер Ламберт з фільму "Горець" та Генрі Кавілл з серіалу "Відьмак"

Режисером нової версії "Горця" виступає Чед Стахельскі, відомий за франшизою "Джон Вік", що одразу задало високі очікування щодо візуального стилю та бойових сцен. Зйомки мали стартувати ще восени, однак були відкладені після травми Кавілла під час тренувань.

Загалом виробництво проєкту супроводжували численні затримки. Робота над перезапуском "Горця" триває з 2008 року. І крім травми Кавілла затримувалося також через страйк сценаристів в Голлівуді та коронавірус.

Генрі Кавілл у ролі Коннора Маклауда

Генрі Кавілл у ролі Коннора Маклауда

Вперше Кавілла було оголошено на роль Маклауда ще у 2021 році, разом з його колегами-зірками, включаючи Карен Гіллан, Дейва Батісту, Рассела Кроу та Джеремі Айронса.

Основні зйомки "Горця" розпочалися 28 січня 2026 року в Шотландії. Команда планує активно використовувати натурні локації, зокрема в районі Глен-Коу, де вже оголошено кастинг для місцевих статистів. Відомо, що оператором став Дан Лаустсен, який раніше працював над масштабними міжнародними проєктами.

Попри активну фазу виробництва, дата виходу фільму "Горець" поки не оголошена.

