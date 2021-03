Ну вот опять: «Чудо-женщина» показала округлившийся живот (ФОТО)

35-летняя актриса, звезда супергеройского фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот призналась, что в третий раз беременна.

Галь Гадот (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором лежит на кровати вместе со своим супругом Яроном Версано и двумя дочками: Альмой и Майей. Возлюбленный актрисы смотрит в камеру и нежно обнимает ее округлившийся животик. Дочери супругов тоже мило улыбаются на камеру.

Галь Гадот свой пост, который меньше чем за сутки собрал 3,8 лайков, подписала коротко: "Here we go again". Рассекречивать пол малыша и свой срок беременности звезда "Чудо-женщины" не стала, но на фотографии видно, что она очень счастлива.

К слову, актрисе удалось скрыть свою беременность на церемонии вручения "Золотого глобуса", она предстала в легком белоснежном мини-платье, которое отлично село на ее фигуру. Тогда никто не заподозрил, что актриса в положении.

Поклонники Галь Гадот принялись вовсю поздравлять ее с будущим пополнением в семье: "Поздравляю красивую семью!", "Какое счастье", "Поздравляю! Какая красивая семья!", "Так рада за тебя. Продолжайте воспитывать маленьких героев", "Классные новости", — написали фолловеры.

Отметим, что звезда "Чудо-женщины" вышла замуж за бизнесмена Ярона Версано еще в 2008 году. Супруги уже воспитывают двоих дочерей — Альму и Майю.

Напомним, что в октябре 2020 года о своей беременности объявила звезда фильма "Идеальная западня" и супермодель Эмили Ратаковски. Сейчас знаменитость находится на последнем месяце беременности и вовсю готовится к самому важному дню.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 29-летняя актриса, звезда фильмов "Нерв" и "Ми-Миллеры" Эмма Робертс впервые стала мамой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!