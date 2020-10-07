"Нужно иметь мужество вовремя уйти": Михаил Жванецкий сделал неожиданное заявление

Известный сатирик заявил, что намерен прекратить свою творческую деятельность и покинуть сцену. О таком неожиданном решении рассказал его представитель Олег Сташкевич, передает издание segodnya.

Михаил Жванецкий. Фото: gazeta.ru

Олег поделился, что писатель принял такое серьезное решение, потому что чувствует себя пожилым человеком, которому уже необходим отдых. Он добавил, что Михаил закрывает свою передачу, а его физическое состояние не позволит ему больше выйти на сцену.

"Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть", — говорит Сташкевич.

Известно, что Жванецкий родом из Одессы, где и закончил Институт инженеров морского флота. После окончания учебы он отправился работать в торговый порт.

Но в скором времени писатель понял, что творчество ему гораздо ближе. Уже в студенческие годы он начал писать монологи и миниатюры, которые потом сам и читал своим друзьям.

В 1963 Михаил познакомился с Аркадием Райкиным, который позднее пригласил сатирика выступать в свой театр.



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