"Нужно иметь мужество вовремя уйти": Михаил Жванецкий сделал неожиданное заявление

Язык
BTC/USD
10666.16
ETH/USD
341.67
LTC/USD
46.64
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.37
Любовь Блажко
Известный сатирик заявил, что намерен прекратить свою творческую деятельность и покинуть сцену. О таком неожиданном решении рассказал его представитель Олег Сташкевич, передает издание segodnya.
Михаил Жванецкий. Фото: gazeta.ru
Олег поделился, что писатель принял такое серьезное решение, потому что чувствует себя пожилым человеком, которому уже необходим отдых. Он добавил, что Михаил закрывает свою передачу, а его физическое состояние не позволит ему больше выйти на сцену.
Известно, что Жванецкий родом из Одессы, где и закончил Институт инженеров морского флота. После окончания учебы он отправился работать в торговый порт.
Но в скором времени писатель понял, что творчество ему гораздо ближе. Уже в студенческие годы он начал писать монологи и миниатюры, которые потом сам и читал своим друзьям.
В 1963 Михаил познакомился с Аркадием Райкиным, который позднее пригласил сатирика выступать в свой театр.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости