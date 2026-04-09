Об этом мало кто знает: какая настоящая фамилия Ольги Фреймут

В украинском шоу-бизнесе многие знаменитости используют творческие псевдонимы. Не исключением в этом стала одна из известнейших телеведущих страны Ольга Фреймут. Как оказалось, на самом деле имя, под которым ее знает большинство зрителей, не является ее настоящей фамилией.

Какое настоящее имя Ольги Фреймут

Телеведущая Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года и при рождении получила фамилию Конык. Таким образом настоящая фамилия Фреймут – Конык. Впоследствии, приступая к карьере на телевидении, она решила взять другое имя для публичной жизни. Псевдонимом стала девичья фамилия ее матери — Фреймут, имеющая немецкие корни.

Ольга получила образование во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, где получила степень магистра международной журналистики. Во время пребывания в Великобритании будущая телеведущая проходила стажировку в BBC.

Широкую популярность Ольге Фреймут принесло участие в утреннем шоу "Подъем" на "Новом канале", где она работала вместе с Александром Педаном и Сергеем Притулой. 27 мая 2011 вышел последний эфир "Подъема" в таком составе. Настоящим прорывом в ее карьере стал запуск программы "Ревизор". Именно этот проект сделал Ольгу Фреймут одной из самых известных телеведущих Украины.

В личной жизни телеведущая также сменила фамилию. После женитьбы на предпринимателе Владимире Локотко она официально взяла его фамилию. В настоящее время в официальных документах Ольга Фреймут значится как Ольга Локотко. После начала полномасштабной войны России против Украины телеведущая живет в Лондоне вместе с мужем и детьми.

