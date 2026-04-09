Про це мало хто знає: яке справжнє прізвище Ольги Фреймут

В українському шоубізнесі багато знаменитостей використовують творчі псевдоніми. Не винятком у цьому стала одна з найвідоміших телеведучих країни Ольга Фреймут. Як виявилося, насправді ім’я, під яким її знає більшість глядачів, не є її справжнім прізвищем.

Яке справжнє ім’я Ольги Фреймут

Телеведуча Ольга Фреймут народилася 25 лютого 1982 року і при народженні отримала прізвище Коник. Таким чином справжнє прізвище Фреймут – Коник. Згодом, розпочинаючи кар’єру на телебаченні, вона вирішила взяти інше ім’я для публічного життя. Псевдонімом стало дівоче прізвище її матері — Фреймут, яке має німецьке коріння.

Ольга здобула освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка, де отримала ступінь магістра міжнародної журналістики. Під час перебування у Великій Британії майбутня телеведуча проходила стажування у BBC.

Широку популярність Ользі Фреймут принесла участь у ранковому шоу "Підйом" на "Новому каналі", де вона працювала разом з Олександром Педаном та Сергієм Притулою. 27 травня 2011 року вийшов останній ефір "Підйому" в такому складі. Справжнім проривом у її кар’єрі став запуск програми "Ревізор". Саме цей проєкт зробив Ольгу Фреймут однією з найвпізнаваніших телеведучих України.

У особистому житті телеведуча також змінила прізвище. Після одруження з підприємцем Володимиром Локотком вона офіційно взяла його прізвище. Нині в офіційних документах Ольга Фреймут значиться як Ольга Локотко. Після початку повномасштабної війни Росії проти України телеведуча живе у Лондоні разом із чоловіком та дітьми.

