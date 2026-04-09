logo_ukra

BTC/USD

70769

ETH/USD

2178.08

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Про це мало хто знає: яке справжнє прізвище Ольги Фреймут
commentss НОВИНИ Всі новини

Про це мало хто знає: яке справжнє прізвище Ольги Фреймут

Ольга Фреймут відома мільйонам українців, але це лише псевдонім. Яке справжнє прізвище телеведучої.

9 квітня 2026, 08:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

В українському шоубізнесі багато знаменитостей використовують творчі псевдоніми. Не винятком у цьому стала одна з найвідоміших телеведучих країни Ольга Фреймут. Як виявилося, насправді ім’я, під яким її знає більшість глядачів, не є її справжнім прізвищем.

Про це мало хто знає: яке справжнє прізвище Ольги Фреймут

Ольга Фреймут. Фото з відкритих джерел

Яке справжнє ім’я Ольги Фреймут

Телеведуча Ольга Фреймут народилася 25 лютого 1982 року і при народженні отримала прізвище Коник. Таким чином справжнє прізвище Фреймут – Коник. Згодом, розпочинаючи кар’єру на телебаченні, вона вирішила взяти інше ім’я для публічного життя. Псевдонімом стало дівоче прізвище її матері — Фреймут, яке має німецьке коріння.

Ольга здобула освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка, де отримала ступінь магістра міжнародної журналістики. Під час перебування у Великій Британії майбутня телеведуча проходила стажування у BBC. 

Широку популярність Ользі Фреймут принесла участь у ранковому шоу "Підйом" на "Новому каналі", де вона працювала разом з Олександром Педаном та Сергієм Притулою. 27 травня 2011 року вийшов останній ефір "Підйому" в такому складі. Справжнім проривом у її кар’єрі став запуск програми "Ревізор". Саме цей проєкт зробив Ольгу Фреймут однією з найвпізнаваніших телеведучих України.

Яке справжнє прізвище у Фреймут

У особистому житті телеведуча також змінила прізвище. Після одруження з підприємцем Володимиром Локотком вона офіційно взяла його прізвище. Нині в офіційних документах Ольга Фреймут значиться як Ольга Локотко. Після початку повномасштабної війни Росії проти України телеведуча живе у Лондоні разом із чоловіком та дітьми.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що фанати Путіна у Варшаві накинулися на Олю Фреймут.

Також "Коментарі" писали, що шанувальники Чака Норріса шоковані, дізнавшись справжнє ім'я актора.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини