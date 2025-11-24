Обдирала до нитки: стало известно, как певица из Украины разводила покойного мужчину

Певица Анна Седокова, после нескольких месяцев тишины вернувшаяся в публичное пространство после самоубийства своего третьего мужа — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, якобы пользовалась сомнительными схемами, чтобы получить его имущество.

Анна Седокова (фото из открытых источников)

Как отмечают российские пропагандистские ресурсы, ситуацию рассказала юрист Маргарита Грачева.

Выяснилось, что брачный договор супругов был заключен в США. Опираясь на этот документ, Седокова после смерти спортсмена продала все его квартиры и присвоить полученные от продажи средства, не оставив родственникам Тиммы ни одной доли.

Впрочем, результаты проведенного расследования свидетельствуют, что этот документ не может считаться полноценным брачным договором, поскольку он не имеет юридической силы. Подпись под ним ставил юрист, по американским законам не имеющий на это права. По словам Грачевой, Седокова была осведомлена об этом, поэтому ее действия могут трактоваться как мошеннические.

"Согласно данным, предоставленным публичным нотариусом штата Флорида Еленой Гринь, никакого брачного договора не существовало. Она его не заключала, не заверяла и не участвовала в его подготовке, о чем и сообщила Анне Владимировне Седоковой. Нотариус пояснила, что документ не является брачным договором. нелегитимен, поскольку госпожа Гринь публичный, а не государственный нотариус и не имеет права удостоверять документы такого рода", — пишут РосСМИ.

По словам адвоката семьи Яниса, это фактически фиктивный документ, однако именно его Седокова использовала при продаже общего имущества. Именно эта бумага была получена из Росрегистра, куда ее подала сама певица как аргумент того, почему нет письменного согласия мужчины: якобы из-за наличия брачного договора.

Правозащитники заявляют, что планируют добиваться возбуждения уголовного дела против Седоковой по статье 159 УК РФ в отношении мошенничества. Кроме того, юристы намерены обжаловать все соглашения, заключенные на основе этого документа, и потребуют возврата половины стоимости активов, проданных Седоковой.

"Важно понимать, что Тима жил в глубоком убеждении, что легитимный брачный договор существует, и она в этом его убедила. Согласно этому договору он якобы пожизненно обязан был отдавать ей все, что не покупал", — рассказывает юрист.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с певица из Украины после самоубийства третьего мужчины вышла в свет в РФ с новым бойфрендом. Певица Анна Седокова, после смерти своего третьего мужа — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы — снова начала появляться в публичном пространстве, засветилась на вечеринке с новым избранником.

Как сообщают российские СМИ, журналистам издание "СтарХит" удалось снять, как Седокова нежно прижималась к новому мужчине во время одного из закрытых мер. Исполнительница танцевала под композиции певицы Алсу, недавно разведенной, и обнимала спутника со спины, что явно не выглядело как просто дружеский жест. Она склонилась к нему и что-то шептала. На обнародованных кадрах видно, как посторонний мужчина пытался снять эти моменты по телефону. Однако Седокова резко отреагировала, начала возмущаться и даже забрала у него мобильное устройство, чтобы оно не продолжало съемку.