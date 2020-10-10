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Обещал жениться: Брэда Питта обвиняют в брачных аферах

Брэд Питт свою вину полностью отрицает

сегодня, 11:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Поле того, как голливудский красавчик Брэд Питт улетел во Францию с 27-летней моделью, его личную жизнь активно обсуждают в сети. Но недавно актер попал в неприятный инцидент. Женщина из Техаса подала на него в суд за то, что он выманил у нее деньги и обещал жениться, но так ничего и не сделал. Такую информацию предоставило издание Tmz.

Обещал жениться: Брэда Питта обвиняют в брачных аферах

Брэд Питт | Matt Winkelmeyer | Источник: Getty Images

Американка утверждает, что перевела 40 тысяч долларов на счет Брэда Питта за то, чтобы он принял участие в нескольких благотворительных мероприятиях, целью которых является сбор средств на восстановление домов, разрушенных ураганом "Катрина". Но актер так и не соизволил появиться, аргументируя это своим загруженным графиком.

Женщину возмутило такое поведение голливудской звезды, поэтому она подала на него в суд. Американка заявила, что помимо этого, у нее с Брэдом Питтом был роман и он даже пообещал на ней жениться. Но после того, как она перестала переводить ему средства, актер исчез.

Сам Брэд Питт утверждает, что впервые видит эту женщину и никаких денег от нее не получал. Скорее всего, женщина стала жертвой афериста, который выдавал себя за звезду "Бойцовского клуба".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Брэд Питт создал розовое шампанское и назвал его стоимость.


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