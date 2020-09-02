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Брэд Питт создал розовое шампанское и назвал его стоимость

На создание шампанского ушло пять лет

сегодня, 18:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Голливудская звезда Брэд Питт, который закрутил роман с 27-летней моделью, поделился с поклонниками хорошей новостью. В октябре в продажу поступит розовое шампанское его собственного производства. Об этом сообщает издание People.

Звезда "Бойцовского клуба" заявил, что на создание этого напитка ушло пять лет и на помощь в этом нелегком проекте ему пришло две французские винодельческие семьи. Розовое шампанское под названием Fleur de Miraval был создан в провинции Шампань, на северо-востоке Франции, где у них с бывшей супругой Анджелиной Джоли есть роскошное поместье. Именно в нем они отпраздновали свою свадьбу.

Брэд Питт создал розовое шампанское и назвал его стоимость

Брэд Питт | Joel C Ryan | Joel C Ryan/Invision/AP

Актер отметил, что его напиток состоит на 75% из виноградного сорта шардоне и на 25% из пино-нуар. Продажа шампанского от Брэда Питта стартует в США с 15 октября. Цена бутылки составит 390 долларов (около 11 тысяч гривен). Партия ограничена, всего 20 тысяч бутылок.

Также знаменитость подчеркнул, что очень гордится результатом их совместного труда и отметил, что шампанское у него ассоциируется с праздником, престижем и роскошной жизнью.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модель Кара Делевинь вместе с сестрами основала винный бренд и начала продавать веганские Просекко.


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