Обнаженная и без макияжа: 59-летняя Ольга Сумская показала свои фото в постели

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Slava Kot
Украинская актриса и народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась с подписчиками утренними фотографиями без макияжа и фильтров. Звезда "Роксоланы" показала свой максимально естественный вид и в то же время рассказала о мыслях, которые в последнее время ее беспокоят.
Ольга Сумская. Фото из открытых источников
Фото Сумская опубликовала в Instagram. На селфе актриса позирует в постели сразу после пробуждения, не скрывая природные черты лица и отказавшись от привычного сценического образа. В скором времени Ольга Сумская будет отмечать 60-летний юбилей. Несмотря на это, актриса продолжает активно работать и регулярно общаться с аудиторией в соцсетях.
Ольга Сумская. Фото: instagram/olgasumska
Ольга Сумская. Фото: instagram/olgasumska
Вместе с фотографиями Сумская опубликовала эмоциональное сообщение о ежедневных испытаниях и тяжелых мнениях. Она отметила, что сложные периоды могут одновременно становиться возможностью для внутреннего роста.
Сообщение с фотографиями Сумской быстро собрало реакции ее поклонников и коллег. Подписчики отмечали ее естественность и оставляли бессчетные комплименты. В частности, актриса Наталья Денисенко написала: "Очень красивая!", а другая коллега, Любава Грешнова, поддержала Сумскую словами: "Обнимаю крепко. Вы очень сильный и очень светлый человек".