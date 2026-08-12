Обнаженная и без макияжа: 59-летняя Ольга Сумская показала свои фото в постели

Украинская актриса и народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась с подписчиками утренними фотографиями без макияжа и фильтров. Звезда "Роксоланы" показала свой максимально естественный вид и в то же время рассказала о мыслях, которые в последнее время ее беспокоят.

Ольга Сумская. Фото из открытых источников

Фото Сумская опубликовала в Instagram. На селфе актриса позирует в постели сразу после пробуждения, не скрывая природные черты лица и отказавшись от привычного сценического образа. В скором времени Ольга Сумская будет отмечать 60-летний юбилей. Несмотря на это, актриса продолжает активно работать и регулярно общаться с аудиторией в соцсетях.

Ольга Сумская. Фото: instagram/olgasumska

Ольга Сумская. Фото: instagram/olgasumska

Вместе с фотографиями Сумская опубликовала эмоциональное сообщение о ежедневных испытаниях и тяжелых мнениях. Она отметила, что сложные периоды могут одновременно становиться возможностью для внутреннего роста.

"Трудные мысли каждый день… Каждый день — это испытание. Но в то же время и шанс стать сильнее, мудрее и ближе к себе. Все это учит нас ценить простые вещи, беречь близких и не терять веру в себя", — написала 59-летняя актриса.

Сообщение с фотографиями Сумской быстро собрало реакции ее поклонников и коллег. Подписчики отмечали ее естественность и оставляли бессчетные комплименты. В частности, актриса Наталья Денисенко написала: "Очень красивая!", а другая коллега, Любава Грешнова, поддержала Сумскую словами: "Обнимаю крепко. Вы очень сильный и очень светлый человек".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ольга Сумская неожиданно призналась, как впервые изменила мужу.